Оппозиционеры возобновили акцию протеста в Степанакерте

30 августа 2022, 21:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Собравшиеся на акцию в Степанакерте активисты заявили, что будут добиваться отставки высокопоставленных чиновников в Нагорном Карабахе и прекращения договорённостей в Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа активисты, недовольные передачей Азербайджану Лачинского коридора и ситуацией в Нагорном Карабахе, потребовали отставки высокопоставленных чиновников. После встречи с президентом они собрали в Степанакерте массовый митинг. Активисты заявили, что спикер парламента Нагорного Карабаха Артур Товмасян на встрече с участниками акции не ответил на интересующие людей вопросы безопасности. Они пообещали митинговать до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. Выезжающие жаловались, что вещи им приходится собирать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает.

Сегодня в 19.00 часов (по местному времени, в 18.00 мск) на площади начали собираться люди для продолжении митинга с требованием к президенту об отставке глав Минфина и Совбеза и государственного министра, акция началась в 19.30 (по местному времени, в 18.30 мск), передал корреспондент "Кавказского узла".

Участник акции Кристин Балаян рассказала, что в начале митинга на площади присутствовало до 500 человек, люди продолжают подходить во время акции.

Перед митингом активист Тигран Петросян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и почти десять молодых мужчин, единомышленников, остались ночевать на площади под навесом. "Чтоб власти поняли, что мы не отступим", - пояснил он.

"Утром мы заметили, что к резиденции президента были стянуты сотрудники спецназа в форме и в гражданском", - рассказал Петросян. По его мнению, не исключены провокации.

Участница акции педагог Асмик Арушанян заявила, что «требования (активистов) должны быть выполнены – это отставка чиновников и прекращение всяких договоренностей с [Азербайджаном], в том числе о сдаче территорий». «Сегодня в семь вечера мы снова должны собраться и быть рядом с нашими парнями, если хотим жить у себя дома, если хотим избавится от коррупции в стране», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что у власти остаются два пути - разогнать народ или принять его требования. "Если нас будет много, они никак не рискнут пойти на такой шаг (разогнать людей). Второй путь самый разумный - принять требования народа. Люди должны выйти из спячки и начать бороться за возможность жить на своей земле, в своих домах", - сказала Арушанян.

Передача Лачина под контроль Азербайджана была определена договоренностью Алиева-Пашиняна-Путина в ноябре 2020 года, но была отсрочена из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено. Однако в связи с тем, что Армения не достроила свой участок альтернативной дороги, это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявили в агентстве, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение ближайшей недели. Источник в правительстве Азербайджана отметил, что до ввода в эксплуатацию новой дороги движение транспорта по прежнему маршруту Лачинского коридора будет продолжаться.

Отметим, российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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