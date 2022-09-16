Активисты в Степанакерте заявили об угрозе будущему республики

16 сентября 2022, 00:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники митинга в Степанакерте, на который, по оценке полиции, собралось около пяти тысяч человек, призвали армян объединиться для борьбы за право Нагорного Карабаха на самоопределение.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября более 4000 человек собрались на площади в Степанакерте после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. Спикер парламента Артур Товмасян вышел к протестующим и заверил их, что никаких шагов по передаче Нагорного Карабаха не предпринимается. 15 сентября днем около 2000 человек приняли участие в митинге в Степанакерте, потребовав от президента гарантировать независимость Нагорного Карабаха. Также они призвали премьер-министра Армении не подписывать документ о передаче Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, погибли 105 армянских военных и 71 боец Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана, ранения также получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск.

Более пять тысяч человек вышли на митинг в Степанакерте с требованием к армянству к консолидации, для борьбы за право Нагорного Карабаха на самоопределение. На митинге присутствовали председатель Национального собрания и государственный министр Нагорного Карабаха Артур Товмасян и Артак Бегларян, некоторые депутаты, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Вечером 15 сентября на степанакертской площади Возрождения продолжился митинг, начавшийся накануне, после выступления премьера Армении Никола Пашиняна. Представитель полиции сообщил, что на акции присутствовали более пяти тысяч человек, инцидентов не зафиксировано. Он отметил, что митинг начался в 20.00 (19.00 мск) и длился около двух часов.

На митинге выступили более 15 человек. Участник акции, житель Степанакерта Мартин Арутюнян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что цели и требования участников акции остаются прежними. "В частности, мы призываем народ к объединению для спасения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") и Армении, и вместе найти пути для выполнения этой цели. Мы требуем реализации права народа Арцаха на самоопределение. Мы требуем от международного сообщества поддержать и защитить жителей Арцаха, которые не хотят покидать свою родину, где карабахские армяне жили веками. Также мы не исключаем, что смена армянских властей, может положительно влиять на будущее Армении и Арцаха. Каждый выступающий подчеркивает, что политика армянских властей губит нашу государственность", - заявил Арутюнян. По его словам, "все эти пункты касаются каждого, и не удивительно, что на площадь вышли так много людей".

Активист Тигран Петросян сообщил, что завтра, 16 сентября, митинг будет продолжен в 19.00 (18.00 мск) с требованием, чтоб президент Араик Арутюнян вышел на площадь к митингующим, и ответил на все вопросы, "в особенности о том, какую политику ведут армянские власти по вопросу будущего Арцаха". "Мы имеем право знать, и президент должен ответить на наши вопросы, и дать объяснения по всем нашим требованиям", - сказал Петросян.

Народ Нагорного Карабаха заслужил независимость, заявила вынужденный переселенец из Мартакертского района Мануш Айрапетян. "Я требую, чтоб Пашинян не подписывал какой-либо документ, который включит Арцах в состав Азербайджана. Сегодня я борюсь за то, чтоб вернуться в свое родное село и дом. Сейчас на площади много таких как я, и мы понимаем, что необходимо бороться, иначе мы потеряем Арцах безвозвратно", - сказала Айрапетян.

Анаит Саркисян из Степанакерта выразила надежду, что "призывы к объединению не останутся просто лозунгами, а люди поймут, что в этом наша сила, если мы хотим свободы".

"Из-за политики властей, как прошлых так и настоящих, Армения и Арцах стоят на грани выживания, и рискуют навсегда потерять государственность, культуру, и существование в целом", - указал Агаси Погосян из Степанакерта.

Власти не должны тянуть время, а обратиться в международные структуры, чтобы напомнить им, что право на самоопределение одна из основ цивилизованного мира, сказал Гурген Аванесян из Степанакерта."Мы не должны отказываться от помощи других стран, если такие предложения поступят. Я также за то, чтоб отставку властей требовали на митинге прямым текстом и с конкретными именами", - отметил он.

В Ереване 14 сентября не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента после того, как Никол Пашинян заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Представители оппозиции заявили, что депутаты правящей фракции в парламенте должны подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов. Ночью протестующие, не добившись от депутатов подписания документа о вотуме недоверия премьер-министру, прекратили акцию, но сегодня возобновили ее. Противники Никола Пашиняна призвали сограждан к акциям неповиновения, чтобы добиться его отставки.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.