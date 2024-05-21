Черкесской общине не позволили провести акцию на главной улице Стамбула

21 мая 2024, 23:15

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Акция по случаю окончания Кавказской войны и изгнания черкесов с исторической родины проходит в Стамбуле при усиленных мерах безопасности. Активистам не позволили провести акцию на главной улице европейской части Стамбула, где находится российское генконсульство.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая жители Кабардино-Балкарии почтили память жертв Кавказской войны по случаю 160-летия ее окончания. Они собрались в Нальчике у памятника "Древо жизни". Сегодня в Нальчике состоялся митинг, участники которого отметили, что важно, храня память о предках, извлечь уроки из истории и думать о будущих поколениях. Сегодня, в День памяти жертв Кавказской войны, торжественные акции, посвященные ее окончанию, прошли в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

Около пятисот представителей черкесской общины Турции собрались сегодня в центре Стамбула в районе улицы Истикляль, неподалеку от российского генконсульства по случаю 160-летия изгнания северо-кавказских народов, большинство из которых были черкесы, с исторической родины, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Собравшиеся, черкесские активисты, члены политических партий Турции и обычные жители Стамбула пришли на акцию «Дня памяти и скорби» с флагами в руках. Некоторые участники пришли с флагами Горской республики, Республики Адыгеи, Чеченской Республики Ичкерии*.

Мероприятие началось с мольбы за погибших в Кавказской войне, и во время изгнания черкесов. На установленном мониторе транслируются видеохроники, воспроизводящие исторические события периода Кавказской войны и изгнания черкесов.

По разным оценкам, с исторической родины было изгнано до 1,5 миллионов черкесов, около 400-500 тысяч из них погибли по пути в Османскую империю, сообщил сегодня телеканал TRT. Черкесская община Турции насчитывает не менее 5 миллионов человек, сами черкесы оценивают ее численность примерно до 8 миллионов этнических черкесов.

После митинга, на котором звучат патриотические песни и выступают активисты, его участники намерены пронести траурный венок с надписью "160 лет геноциду черкесов" к стенам российского генконсульства, которое сегодня оцеплено несколькими рядами железных ограждений и кордонами полиции.

В последние годы акция черкесской общины проводится на задворках улицы Истикляль, что в период пандемии коронавируса было мотивировано властями соображениями эпидемической безопасности, однако по прошествии нескольких лет черкесов так и не пустили вновь на главную историческую улицу европейской части Стамбула, где располагаются дипломатические представительства многих стран, в том числе российское.

Черкесские активисты объяснили корреспонденту "Кавказского узла", что изменение отношения властей связано с позицией российского диппредставительства и МИД России, которые считают акции турецких черкесов враждебными и вредящими двусторонним отношениям.

На месте проведения митинга действуют повышенные меры безопасности, стянуты десятки полицейских и спецтехника.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России была признана террористической.

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