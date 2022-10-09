Протестующих в Степанакерте возмутило высказывание Ильхама Алиева

09 октября 2022, 01:14

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Участники акции протеста в Степанакерте потребовали реакции от властей Нагорного Карабаха на высказывание Ильхама Алиева, который заявил на саммите Европейского политического сообщества, что карабахские армяне - граждане Азербайджана. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян так и не вышел на встречу с протестующими.

Как писал "Кавказский узел", в Степанакерте уже более 40 дней проходят акции на площади Возрождения, участники которых требуют раскрыть планы властей на будущее Нагорного Карабаха. Собрались они впервые после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 27 сентября участники акции заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения без контроля народа.

Оппозиция, которая уже более 40 дней ведет круглосуточную акцию на площади «Возрождения», призвала народ 8 октября выйти на митинг, передает корреспондент "Кавказского узла".

Один из лидеров движения Тигран Петросян на своей странице написал, что «основная цель акции – донести до международного сообщества четкую и бескомпромиссную позицию арцахских армян».

«Арцах (Нагорный Карабах) не примет и не признает никаких документов, признающих Арцах (Нагорный Карабах) частью Азербайджана. Ильхам Алиев объявил в Праге, что армяне Арцаха являются гражданами Азербайджана, а несогласные могут идти куда хотят», - написал Петросян, добавив: "Мы прошли много испытаний, борясь за реализацию нашей независимости и нашего права на национальное самоопределение, и мы готовы продолжать эту борьбу".

На саммите Европейского политического сообщества в Праге 6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет news.am, сказал: "Карабахские армяне - наши граждане. Мы сами решим, когда с ними разговаривать. Это наш внутренний вопрос. Мы не собираемся обсуждать это с какой-либо страной".

Митинг начался в 19.00 по местному времени перед зданием резиденции президента. По словам участника митинга Армине Саргсян, присутствовало до 500-600 человек.

Активист движения Тигран Петросян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Армения и Азербайджан готовятся к подписанию мирного договора. "Мы понимаем, что тандем Азербайджан и Турция продолжают агрессивную политику против армянства <...> Политика властей Армении ошибочна, однако все делается с согласия властей Арцаха", - отметила он.

Он заявил, что народ Нагорного Карабах "требует самоопределения, независимости Республики Арцах (Нагорного Карабаха), а урегулированием карабахского конфликта должна продолжаться в рамках МГ ОБСЕ".

"Заявление Алиева вызвало недоумение у народа Арцаха (Нагорного Карабаха) <...> Мы понимаем, что власти Азербайджана могут вести переговоры с властями Арцаха (Нагорного Карабаха), а именно с Баласаняном (секретарь Совбеза Нагорного Карабаха) и с Арутюняном (президент Нагорного Карабаха), и наши власти ведут предательскую деятельность против народа, способствуют желанию Алиева выгнать армян Арцаха (Нагорного Карабаха) со своих земель <...> Мы имеем право обратиться к нашим властям с вопросом, какие переговоры вы ведете? Что вы обсуждаете? Мы должны добиться ответа от властей к чему нас ведут – к интеграции или к независимости?», - сказал Петросян.

Общественный деятель Кристин Балаян в своем выступлении сказала: «Мы должны показать, что мы едины, а наши власти должны начать работать для народа».

"Официально власти Армении отказались от Арцаха (Нагорного Карабаха), признав территориальную целостность Азербайджана. И единственный выход - это чтобы народ Арцаха (Нагорного Карабаха) объединился и взялся за свое спасение. Нельзя больше терпеть то, что творят действующие и прошлые власти", - заявила она.

Балаян призвала всех «выйти на площадь ради себя и своей семьи и ответить властям Армении и Азербайджана, что мы продолжаем требовать свободы и независимости».

Мэр города Гадрут Ваан Савадян обратился в своем выступление людям с вопросом, хотят ли они интегрироваться в Азербайджан, на что люди скандировали: «Нет».

«Карабахский конфликт должен решаться исключительно в рамках МГ ОБСЕ. Армянство Арцаха (Нагорного Карабаха), Армении и диаспоры, выходите на митинги и донесите до мирового сообщества голос народа Арцаха (Нагорного Карабаха), который требует независимости и права жить на своей земле», - подчеркнул Савадян в своем выступлении.

Участники митинга потребовали незамедлительной встречи с президентом и ответа на вопросы. В 20.35 (19.35 мск) люди направились к дверям резиденции президента. Полиция взяла под охрану вход в здание. В 20.40 (19.40 мск) пришла весть, что Арутюнян приедет к резиденции на встречу к людям.

Участник митинга Нарине Григорян вела прямой эфир митинга и со встречи с президентом. Она заявила, что «все, кто сидит дома, не выходит на площадь, этим поступком дает согласие жить в составе Азербайджана».

Ближе к 22.00 (21.00 мск) к митингующим вышел спикер парламента Артур Товмасян и сказал, что президента нет в резиденции. Люди выразили недовольство, продолжали требовать президента, и стоять перед зданием резиденции.

В 22.30 активист (21.30 мск) движения Кристин Балаян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что люди продолжают ждать выхода Арутюняна, и требуют, чтобы он ответил на высказывания Алиева.

«На данный момент людей на площади становится больше. Уже более 2 тысяч человек. Люди недоумевают над поведением Араика Арутюняна, его отказом выходить к людям. Уже звучат призывы к его отставке», - рассказала Балаян.

Ближе к полуночи участники акции на площади «Возрождения» в Степанакерте все же разошлись по домам. Активисты движения остались ночевать на площади, продолжая круглосуточную протестную акцию.

Тигран Петросян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что у жителей Нагорного Карабаха накопилось много вопросов к властям. "Но людей в первую очередь интересует вопрос безопасности и нашего права на самоопределение», - добавил он.

По словам активистов движения, они недовольны тем, что 8 октября к ним вышел спикер парламента, но не президент. «Артур Товмасян не ответил ни на один наш вопрос. Пустые разговоры, обход наших вопросов. Митинг будет продолжен вечером 9 октября, наши требования те же – власти должны ответить на волнующие народ вопросы», - сказала активист движения Кристин Балаян.

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