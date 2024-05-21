Отставка Хучиева принесла повышение сыну Кадырова

21 мая 2024, 21:03

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Ахмат Кадыров возглавил министерство по делам физкультуры и спорта, сообщил сегодня глава Чечни. Должность министра по делам молодежи, которую ранее занимал старший сын Кадырова, получил его зять Рамзан Висмурадов.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, исполняющим обязанности главы правительства стал Иса Тумхаджиев, сообщил Рамзан Кадыров. Это вторая отставка высокопоставленного чеченского чиновника менее чем за неделю - 15 мая стало известно об отставке председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи предположили, что Магомед Даудов может перейти на федеральную должность

В ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. В феврале 2024 года Ахмат Кадыров был назначен министром по делам молодежи Чечни. Ему также была вручена высшая награда республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня о кадровых перестановках в правительстве республики после отставки Муслима Хучиева с поста главы правительства. Об этом, по его словам, на заседании правительства объявил исполняющий обязанности председателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев.

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"На должность министра Чечни по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя Руководителя администрации главы и Правительства ЧР. Министерство ЧР по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов. На пост министра промышленности и энергетики ЧР представлен Темирлан Хучиев", - написал Кадыров.

Рамзан Висмурадов является зятем главы Чечни, сообщило сегодня РИА "Новости".

Рамзан Висмурадов - сын друга детства Рамзана Кадырова, зампредседателя правительства по силовому блоку Абузайда Висмурадова. Он женат на Табарик, четвертой дочери главы Чечни, сообщила 5 марта "Кризисная группа СK SOS"*

После женитьбы на Табарик Кадыровой, в 2022 году Рамзан Висмурадов получил должность генерального директора республиканского спортивного клуба «Ахмат», сообщило "Агентство"* 13 ноября 2023 года.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

28 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего сына Адама куратором Российского университета спецназа. По его словам, сделано это по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова. 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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