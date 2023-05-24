Организаторы объяснили причины прекращения акции в Лачинском коридоре

24 мая 2023, 20:09

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Активисты, прекратившие сегодня протест в Лачинском коридоре, не отказались от своих требований, а решили объединить усилия в борьбе за права карабахских армян с "Фронтом безопасности и развития Арцаха", объяснили организаторы акции.

"Кавказский узел" писал, что со 2 мая карабахские активисты проводили в Лачинском коридоре круглосуточную акцию с требованием убрать азербайджанский КПП, чтобы трасса была открыта для движения всех машин. Сегодня активисты, требующие убрать азербайджанский КПП из Лачинского коридора, завершили акцию протеста и демонтировали свою палатку.

Карабахские студенты и старшеклассники выступили против азербайджанского контроля единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Участники пикета установили в Лачинском коридоре палатку и призывали жителей Нагорного Карабаха объединиться для борьбы за свои права, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: акция школьников и студентов против этнических чисток".

Движение против блокировки Лачинского коридора и незаконного азербайджанского КПП на мосту на реке Хакари не прекращается, и будет продолжено вместе с "Фронтом безопасности и развития Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", рассказал член инициативной группы движения "Нет этнической чистке Арцаха" Давид Багрян корреспонденту "Кавказского узла". По словам активиста, "сейчас идет процесс обсуждения дальнейших действий нашего движения".

Требования активистов остаются неизменными, указал Багрян. "Чтобы немедленно Азербайджан убрал незаконный КПП на мосту реки Хакари. Чтобы стороны вернулись на те позиции <войск>, на которых были в момент подписания трехстороннего заявления от 9 декабря 2020 года. Чтобы были возвращены все военнопленные, заложники и останки погибших в ходе войны. После все этого, чтобы стороны начали переговоры", - сказал Багрян.

О начале деятельности общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха", соучредитель территориального агентства "Мы и наши горы", бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян объявил на пресс-конференции в Степанакерте 18 мая.

"Мы смогли отложить в сторону личные, партийные и другие интересы, сплотившись вокруг идеи. Я уверен, что фронт будет действовать не только в Арцахе, придаю важность потенциалу молодежи в этом важном деле", - заявил Варданян.

Варданян представил декларацию Общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха". В ней указано, что фронт "объединяет политические, общественные, интеллектуальные, профессиональные и иные круги Арцаха" с целью обеспечить "целостность и субъектность" Нагорного Карабаха.

"Атмосфера недоверия, сложившаяся после ноября 2020 года, 44-дневной войны, полная блокада, ухудшающиеся экономические условия, сложная социально-психологическая ситуация — все эти условия подводят нас к заключению, что без всеобщей консолидации решить стоящие перед народом Арцаха задачи невозможно. Этому делу в значительной степени препятствует позиция действующих властей Республики Армения в вопросе Арцаха", - говорится в документе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы".

В декларации подчеркивается, что представители политических сил и общественности согласились с необходимостью "выработать новую стратегию безопасности и развития Арцаха и разработать её основные положения". "Нам удалось уточнить концепцию будущего Арцаха и представить её руководству страны", - говорится в декларации.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор.28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Армянонаселенный Нагорный Карабах провозгласил свою независимость в сентябре 1991 года. Армения за более чем 30 лет не признала его суверенным государством, хотя инициатива по признанию появилась в 2020 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

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