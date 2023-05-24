Бессрочной акции "Нет этнической чистке Республики Арцах" на дороге Степанакерт – Шуши. Нагорный Карабах. 2 мая 2023 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

24 мая 2023, 18:55

Карабахские активисты прекратили акцию в Лачинском коридоре

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Активисты, требующие убрать азербайджанский КПП из Лачинского коридора, завершили круглосуточную акцию протеста и демонтировали свою палатку.

"Кавказский узел" писал, что со 2 мая карабахские активисты проводили в Лачинском коридоре круглосуточную акцию с требованием убрать азербайджанский КПП, чтобы трасса была открыта для движения всех машин.

Карабахские студенты и старшеклассники выступили против азербайджанского контроля единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Участники пикета установили в Лачинском коридоре палатку и призывали жителей Нагорного Карабаха объединиться для борьбы за свои права, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: акция школьников и студентов против этнических чисток".

Инициативная группа активистов движения "Нет этнической чистке Арцаха (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха.  - Прим. "Кавказского узла")", проводивших пикет против азербайджанского КПП, сегодня завершила протестную акцию.

Палатка активистов была демонтирована сегодня утром, после того как было принято решение, что активисты присоединяются к общенародному движению "Фронт безопасности и развития Арцаха", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции Давид Багрян. 

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 13 мая сообщил, что "Фронт безопасности и развития Арцаха" создан для консолидации карабахцев с целью борьбы против попыток вытеснить армян из Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана проводили акцию в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, была заблокирована. С 28 апреля трассу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана.

Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. После этого карабахские студенты и старшеклассники инициировали сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти непризнанной республики провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев – взять дорогу под свой контроль.

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Примечание:

"Аналитики сочли тактическим ходом уступку Арутюняна протестующим", "Участники митинга в Степанакерте потребовали смены госминистра", "Аналитики назвали вопрос безопасности карабахских армян ключевым в мирных переговорах Баку и Еревана".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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