Карабахские политики призвали жителей продолжить борьбу за независимость

13 мая 2023, 22:40

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Фронт безопасности и развития Арцаха создан для консолидации карабахцев с целью борьбы против попыток вытеснить армян из Нагорного Карабаха, сообщил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян. Председатель партии "Единая Родина" призвал добиваться снятия блокады Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая карабахские активисты установили палатку в Лачинском коридоре с требованием убрать азербайджанский КПП. 3 мая активисты призвали жителей Нагорного Карабаха к объединению и борьбе за свои права. 9 мая в Степанакерте прошел масштабный митинг, участники которого заявили, что международные структуры должны добиться выполнения Азербайджаном решения Международного уголовного суда и соглашения от 9 ноября 2020 года. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян призвал российских миротворцев выполнять "как следует" свою миссию. 15 мая Подписи под обращением с требованием принять срочные меры для разблокировки Лачинского коридора 15 мая переданы в посольства США, Франции, России и офис ООН в Ереване. Активисты потребовали решительных мер и дали семь дней на выполнение своих требований.

Жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили акцию в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, была заблокирована. 28 апреля трассу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. Студенты и старшеклассники инициировали сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти непризнанной республики потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев – взять дорогу под свой контроль.

Бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха, председатель парламентской партии "Единая Родина" Самвел Бабаян призвал жителей Нагорного Карабаха выйти на митинг под названием "Народ Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") - хозяин собственной судьбы".

Призыв к митингу пресс-служба офиса Бабаяна разместила на официальной странице в Facebook*. "15 мая текущего года в 14:30 созываем независимый общественный митинг под названием "Народ Арцаха - хозяин собственной судьбы". Цель - публичное выражение своего видения выхода из ситуации, сложившейся в Арцахе, и предъявление властям Арцаха требований", - говорится в публикации.

В интервью местному общественному радио Самвел Бабаян заявил, что "в сложившейся геополитической ситуации, перед Арменией и Арцахом возникли новые вызовы и проблемы". "Азербайджан с каждым днем сужает кольцо вокруг Арцаха. Сейчас мы подошли к тому моменту, когда Арцах уже пять месяцев находится в полной блокаде, а на мосту Хакари установлен азербайджанский контрольно-пропускной пункт для контроля пассажирских и грузовых перевозок Арцаха. Есть ли выход из создавшейся ситуации, какой он? Такие решения есть, мы сможем выйти из ситуации", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

По мнению Бабаяна, необходимо идти по пути решения социальных проблем и улучшения демографической ситуации, и решить вопрос безопасности и обороны страны через профессиональную армию, строить новую инфраструктуру, работать с международными судами, представляя допущенные Азербайджаном нарушения, предъявляя четкие требования и усиливая давление на Азербайджан. "Республика Арцах — независимое государство. Он провел референдум, принял декларацию о независимости, и никто не имеет право снижать планку. Альтернативы независимости Арцаха нет - мы либо независимы, либо мы здесь не живем", - заявил Самвел Бабаян.

О намерении снизить планку по вопросу Нагорного Карабаха заявлял 13 апреля 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отметил, что мог бы избежать жертв в войне 2020 года, сдав территории. Эти слова премьер-министра привели к акциям протеста с требованием его отставки. 18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что жители Нагорного Карабаха должны принять азербайджанское гражданство либо искать другое место жительства. Пашинян, выступая в парламенте, выразил готовность признать азербайджанскую юрисдикцию в Нагорном Карабахе, это его заявление вызвало критику со стороны карабахских парламентских партий.

Арцах должен оставаться армянским, заявил сегодня бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян в своем Telegram-канале. "В течение двух предыдущих месяцев с широким привлечением ряда политических, общественных сил, интеллигенции, представителей различных сфер Арцаха обсуждалось видение будущего Арцаха и разрабатывалась дорожная карта. Она представлена президенту Республики Арцах, Национальному собранию и Совету безопасности, и является достаточной основой для того, чтобы превратить её в план действий", - сообщил Варданян.

По его словам, активисты "пришли к соглашению о создании Фронта безопасности и развития Арцаха, который должен стать стержнем консолидации". "И эта консолидация не вокруг личностей, не вокруг той или иной силы, а вокруг будущего Арцаха, восстановления его целостности и цели сохранения Арцаха армянским", - заявил Варданян.

"Либо консолидируемся и, навязывая нашу волю, делаем всё возможное, чтобы изменить ход событий, либо поддаёмся последовательно распространяемым нарративам и провокациям, которые разъединяют нас, дезориентируют и делают бессильными", - говорится в сообщении.

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