Заявления Пашиняна и Алиева вызвали резкую реакцию Степанакерта

20 апреля 2023, 10:42

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Политические партии Нагорного Карабаха осудили премьер-министра Армении Никола Пашиняна за готовность признать границы между Арменией и Азербайджаном по картам СССР. Глава карабахского МИД Сергей Газарян указал, что слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, чтобы жители Карабаха или приняли азербайджанское гражданство, или искали другое место жительства, противоречат международному законодательству, а бывший госминистр Рубен Варданян напомнил Алиеву о Гаагском трибунале.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что жители Нагорного Карабаха должны принять азербайджанское гражданство либо искать другое место жительства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, выразил готовность признать азербайджанскую юрисдикцию в Нагорном Карабахе.

Фракции парламента Нагорного Карабаха "Свободная Родина – ОГП", "Единая Родина", "Справедливость", "Дашнакцутюн" и "Демпартия Арцаха" распространили 19 апреля совместное заявление, в котором осудили Никола Пашиняна за готовность признать азербайджанскую юрисдикцию в Нагорном Карабахе. Партии также раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева за слова о том, что жители Нагорного Карабаха должны или принять азербайджанское гражданство, или искать другое место жительства.

"Осуждаем крайнее антиарцахское (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха) заявление премьера Армении. <…> Народ Арцаха принял свое решение о самоопределении", – сказано в совместном заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Слова Ильхама Алиева указывают на то, что власти Азербайджана пытаются склонить жителей покинуть Нагорный Карабах, также сказано в заявлении. Партии призвали общины армян в других странах оказать поддержку Нагорному Карабаху. Также они обратились к властям России с призывом принять дипломатические и военно-политические меры для обеспечения безопасности Нагорного Карабаха. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что жители Азербайджана блокируют Нагорный Карабах уже более четырех месяцев.

Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения акции протеста жителями Азербайджана. В результате блокировки в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. Блокада Лачинского коридора продолжается 130-е сутки.

Международное сообщество не признало Нагорный Карабах частью Азербайджана. Азербайджано-карабахский конфликт – это в первую очередь проблема прав и свобод человека, заявил министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Газарян.

В 2012-2014 годах семь штатов США, в том числе Калифорния, приняли резолюции с призывом к президенту и Конгрессу США признать независимость Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

"Азербайджано-карабахский конфликт никогда не считался внутренним делом Азербайджана, ни в период существования СССР, ни в последующий период образования независимых государств на территории бывшего Советского Союза. Об этом свидетельствует тот факт, что после обретения независимости Арцахом, Арменией и Азербайджаном, международное сообщество создало специальный механизм урегулирования азербайджано-карабахского конфликта – Минский процесс", – сказал Газарян, слова которого 19 апреля привел "АрцахПресс".

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке.

Согласие Азербайджана на участие в Минском процессе указывает на признание его властей, что проблема Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана, считает глава МИД Нагорного Карабаха.

На то, что Азербайджан пытается спровоцировать исход жителей из Нагорного Карабаха, может также указывать и блокировка Лачинского коридора, добавил Сергей Газарян. "Согласно международным, в том числе взятым на себя азербайджанским государством обязательствам, вопросы прав и свобод человека представляют прямой и законный интерес для всех государств и не являются исключительно внутренним делом какого-либо государства", – сказал министр.

Газарян также заявил, что ни ООН, ни международное сообщество не предпринимает конкретных мер для разблокировки Лачинского коридора. "Считаем, что такой подход международных акторов, особенно тех, кто вовлечен в процессы азербайджано-карабахского конфликта и армяно-азербайджанских отношений, не только неприемлем и контрпродуктивен, но и чреват непредсказуемыми последствиями для всего региона", – подчеркнул министр иностранных дел Нагорного Карабаха.

Действия властей Азербайджана, в том числе и заявление президента Ильхама Алиева о том, что жители Нагорного Карабаха должны или принять азербайджанское гражданство, или искать иное место жительства, противоречат международному законодательству, отметил бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

"Я плохо себе представляю, какими средствами Азербайджан сможет выселить из Нагорного Карабаха 120 тысяч армян. В любом случае, это будет преступление против человечности", – написал Варданян 19 апреля в своем Telegram-канале.

Такие действия могут привести Ильхама Алиева к Гаагскому трибуналу, считает он. "Единственный путь – это путь нормальных переговоров, где Азербайджан должен признать другую сторону, а именно Арцахское государство, арцахских избранных лидеров. И на международной площадке с международными представителями должны пройти нормальные переговоры с пониманием, что иначе это дорога в никуда", – написал Варданян.

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