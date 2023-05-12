Активисты в Ереване потребовали убрать КПП из Лачинского коридора

12 мая 2023, 23:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Подписи под обращением с требованием принять срочные меры для разблокировки Лачинского коридора переданы сегодня в посольства США, Франции, России и офис ООН в Ереване. Активисты потребовали решительных мер и дали семь дней на выполнение своих требований.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая карабахские активисты установили палатку в Лачинском коридоре с требованием убрать азербайджанский КПП. 3 мая активисты призвали жителей Нагорного Карабаха к объединению и борьбе за свои права. 9 мая в Степанакерте прошел масштабный митинг, участники которого заявили, что международные структуры должны добиться выполнения Азербайджаном решения Международного уголовного суда и соглашения от 9 ноября 2020 года. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян призвал российских миротворцев выполнять "как следует" свою миссию.

Жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили акцию в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, была заблокирована. 28 апреля трассу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. Студенты и старшеклассники инициировали сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти непризнанной республики потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев – взять дорогу под свой контроль.

Активисты провели сегодня акции в поддержку жителей Нагорного Карабаха у посольств США, Франции и России в Ереване, Офиса ООН и правительства Армении. Они потребовали предпринять срочные и практические шаги для защиты прав жителей Нагорного Карабаха и обязать Азербайджан выполнять трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, решения Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года, 22 февраля 2023 года и ЕСПЧ 2020-2022 годов.

Участники акции отсканировали высланные из Нагорного Карабаха более 60 тысяч подписей и передали в каждое посольство стран - членов МГ ОБСЕ, рассказал активист Гарик Геворгян. Участники акции также держали в руках государственные флаги Нагорного Карабаха, плакаты с надписями: "Нет дороги", "Нет медикаментов", "Нет продуктов", "Нет топлива", "Нет мира".

Гарик Геворгян отметил, что так как инициаторы сбора подписей не могут приехать в Ереван и лично передать свои требования посольствам, ереванские активисты решили помочь им в этом.

Жители Карабаха ждут от международного сообщества "не каких-то призывов, а конкретных жестких действий", заявил участник акции, аспирант ереванского вуза Тигран Микаэлян.

Семья Тиграна находится в Степанакерте, сам он с начала блокады не может поехать домой. "Наша семья, как и все остальные более 120 тысяч человек в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") сталкиваются с энергетической, продовольственной проблемами. Но если эти проблемы как-нибудь преодолеваются, то вопрос безопасности Арцаха и политики Азербайджана <в отношении Нагорного Карабаха> остается самым актуальным", - отметил Микаэлян.

Сбор подписей под петицией начался 29 апреля в Степанакерте. Затем инициативу подхватили как в Армении, так и в диаспоре. Сбор проводится в онлайн и офлайн-режиме по разным адресам. В онлайн-режиме по состоянию на 22:25 мск 12 апреля петицию подписали 90 605 человек.

Несмотря на решение передать собранные подписи в посольства стран сопредседателей МГ ОБСЕ и офис ООН, сбор подписей не прекращен, отметил один из активистов Аршак Абрамян. Сбором подписей, по его словам, инициатива не завершится, есть уже разработанные шаги, к которым прибегнут в той или иной ситуации, прошедший 9 мая митинг в Степанакерте - один из этих шагов.

"Ситуация с каждым днем меняется, наши действия в соответствии с этим тоже могут меняться. Сейчас установлены несколько палаток в Степанакерте, где инициативная группа остается круглосуточно и создаются условия для общественных обсуждений по тем или иным актуальным вопросам", - отметил Абрамян.

Он добавил, что если спустя семь дней после передачи подписей международным сообществом не будут приняты конкретные шаги, инициативная группа предпримет другие меры. На какие шаги пойдут активисты, Аршак не стал уточнять. "Меры международного сообщества должны быть четкие, ясные. Пять месяцев мы только и слышим от всех, что они озабочены ситуацией, но Азербайджан даже не выполняет решение Гаагского суда, он проявляет неуважительное отношение к международным структурам. Поэтому меры международного сообщества должны быть конкретные, реальные", - отметил Абрамян.

Он добавил, что требование жителей Нагорного Карабаха четкое: в Бердзорском коридоре не должно быть КПП. "Либо международные структуры заставляют Азербайджан снять КПП, либо мы сами своими силами и своими методами претворяем это требование в жизнь", - отметил Аршак Абрамян.

Один из карабахских активистов Давид Багрян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что акция протеста в пригороде Степанакерта и сбор подписей под петицией продолжаются. Багрян отметил, что "акция не политическая, а общественная". По его словам, каждый день к ней присоединяется все больше людей разных возрастов.

Основные требования акции – чтобы азербайджанский КПП был убран, и чтобы Азербайджан прекратил нарушать пункты договора от 9 ноября 2020 года, подчеркнул участник акции в Нагорном Карабахе, фотожурналист Давид Каграманян.

"Мы пытаемся консолидировать наше общество, призываем всех арцахцев (карабахцев) в Арцахе и за его пределами объединиться вокруг идеи, что наше отечество стоит перед серьезной угрозой, и только после объединения , мы сможем пойти на конкретные шаги для выхода создавшейся ситуации. Мы должны привлечь внимание к проблеме 120 тысяч армян, заблокированных в Арцахе из-за закрытия Лачинского коридора", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что акция карабахских активистов в Лачинском коридоре " бессрочная, и завершится, когда наши требования будут выполнены".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.