Азербайджанские депутаты назвали условия провоза гуманитарной помощи по Лачинской дороге

28 июля 2023, 23:57

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Для провоза гуманитарной помощи Армении необходимо получить разрешение погранслужбы Азербайджана и предъявить груз для досмотра, заявили депутаты парламента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку Еревана доставить колонной грузовиков гуманитарный груз в Нагорный Карабах без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. Армянская сторона назвала гуманитарную ситуацию в Карабахе критической и попросила российских миротворцев помочь с доставкой помощи его жителям. Министерство иностранных дел Армении организовало сегодня поездку зарубежных дипломатов в Лачинский коридор и призвало их содействовать деблокаде Лачинского коридора.

Для провоза любых грузов из Армении в Азербайджан необходимо получить разрешение Государственной пограничной службы Азербайджана, так как между Арменией и Азербайджаном нет нормальных отношений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде.

"Никто не может без разрешения или наличия межгосударственных соглашений пересекать азербайджанскую границу. Но Армения игнорирует это право, что неадекватно проводимым между сторонами переговорам о мире. Ереван не принимает азербайджанские условия для подписания мирного договора, ведет процессы в негативном для сторон ключе. Тогда эта страна должна получать адекватный ответ", - добавил он.

Депутат напомнил, что Азербайджан предлагает армянам Карабаха получать гуманитарные грузы по агдамской открытой дороге. Предложение по агдамской дороге принято также в Брюсселе, об этом сказано в выступлении президента ЕС Шарля Мишеля.

Председатель Евросовета Шарль Мишель, комментируя итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, сообщил, что в ходе встречи подчеркнул необходимость открытия Лачинской дороги и отметил важность поставок гуманитарной помощи через Агдам.)

Для провоза гумпомощи из Армении через Лачинскую дорогу Ереван должен официально обратиться за разрешением к Баку и выразить готовность пройти соответствующую процедуру досмотра груза, соблюдая установленные азербайджанскими пограничниками правила прохождения через пропускной пункт на мосту Хаккари, сообщил депутат парламента Расим Мусабеков.

"Это будет означать признание армянами законности нашего пропускного пункта и отказ от притязаний на особый статус Лачинской дороги. Груз должен быть именно гуманитарным и не предназначаться для реализации через торговую сеть. В противном случае он должен пройти таможенную очистку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Поскольку Азербайджан не препятствует доставке грузов в Карабах по агдамской дороге, и неоднократно заявлял о готовности обеспечить все гуманитарные потребности армян в Карабахе, он вправе действовать на Лачинской дороге по своему усмотрению, заявил юрист Абдулла Эфендизаде.

"Лачинская дорога находится на азербайджанской территории, это суверенная земля нашей страны. По причинам обстрела с армянской стороны Баку закрыл въезд в Карабах через Лачин, предлагая безопасный маршрут доставки грузов из Агдама. Блокады с нашей стороны нет, поэтому решение Гаагского суда по сути выполняется. Что касается проезда через пропускной пункт в Лачине, то этот путь открыт для больных жителей Карабаха в сопровождении Красного креста", - сказал Эфендизаде.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха отметил, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и другие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, а с 25 июля власти решили полностью остановить работу общественного транспорта из-за нехватки топлива.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

Красный Крест осуществляет перевозку пациентов, однако Азербайджан не позволяет доставить лекарства в Нагорный Карабах, заявили в Минздраве Нагорного Карабаха. В составе гуманитарной помощи из Армении для населения Нагорного Карабаха более 200 наименований лекарств общим весом в несколько тонн, сообщило правительство Нагорного Карабаха.

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