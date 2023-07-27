11 пациентов отправлены из Нагорного Карабаха на лечение в Армению

27 июля 2023, 18:11

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Красный Крест вывез сегодня из Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору 11 пациентов для лечения в Армении. В Нагорном Карабахе не хватает лекарств, но Азербайджан не разрешает провозить их, сообщил представитель Минздрава.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля Международный комитет Красного Креста (МККК) перевез 11 пациентов из Степанакерта по Лачинскому коридору в медцентры Армении, еще более 200 человек, нуждающихся в неотложной медпомощи, ожидают отправки на лечение.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

11 пациентов ЗАО "Республиканский медицинский центр" Министерства здравоохранения Нагорного Карабаха, вместе с сопровождающими их родными, были переведены в специализированные медицинские центры Армении при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК). Также были возвращены 13 жителей Нагорного Карабаха вместе с сопровождающими, которые ранее были отправлены в Армению для лечения в рамках госзаказа, - сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха.

Пресс-секретарь Минздрава Нагорного Карабаха Ангелина Исаханян отметила, что "перевозки в Армению ждут более 200 больных". В реанимационных отделениях находятся пять детей и семь взрослых, двое их которых в тяжелом состоянии, подчеркнула она.

"Азербайджанская сторона по-прежнему запрещает МККК осуществлять доставку столь необходимых медикаментов и предметов медицинского назначения в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", - отметила Исаханян. По ее словам "из-за блокады более 1700 человек граждан были лишены возможности прооперироваться из-за прекращения плановых операций во всех подведомственных Минздраву Республики Арцах медучреждениях". "Нехватка лекарств и медпрепаратов не позволяет обеспечить полноценное медицинское обслуживание населения", - рассказала представитель Минздрава. Она добавила, что из-за дефицита топлива, служба скорой помощи "работает только в экстренных случаях".

С 22 июля Международный комитет Красного Креста перевез 35 больных в Армению через Лачинский Коридор, сказала руководитель информационного отдела миссии МККК в Степанакерте Этери Мусаелян. "На обратном пути мы привезли тех, кто уже завершил свое лечение в Армении. Несмотря на все усилия, в данный момент МККК не может доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению по Лачинскому коридору или другим маршрутам, в том числе через Агдам", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла". Она подчеркнула, что "все процедуры, связанные с нашим передвижением вдоль Лачинского коридора, которое носит исключительно гуманитарный характер, согласовываются со всеми лицами, принимающими решение".

В Инфоштабе Нагорного Карабаха сообщили, что в составе гуманитарной помощи из Армении для населения Нагорного Карабаха есть несколько тонн медикаментов. "Все лекарства - препараты первой необходимости , для детей и взрослых. Более 200 наименований. Их острый дефицит уже ощущается в Арцахе", - рассказал представитель Инфоштаба.

26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Сегодня стало известно, что грузовики с этим грузом все еще ожидают въезда в Нагорный Карабах. Попытка Еревана доставить колонной грузовиков гуманитарный груз в Нагорный Карабах без согласования с Баку является посягательством на территориальную целостность страны, заявил МИД Азербайджана. Армянская сторона назвала гуманитарную ситуацию в Карабахе критической и попросила российских миротворцев помочь с доставкой помощи его жителям.

"Кавказский узел" также писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха.

15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и другие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, а с 25 июля власти решили полностью остановить работу общественного транспорта из-за нехватки топлива.

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