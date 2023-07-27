Брюссель выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе

27 июля 2023, 11:36

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Брюссель глубоко обеспокоен гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и препятствиями к работе в регионе Международного комитета Красного Креста, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Грузовики с гуманитарной помощью все еще ожидают проезда в Нагорный Карабах, сообщил глава МИД Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости направило правительство Армении в Нагорный Карабах, сообщили 26 июля в рабочей группе по управлению гуманитарным кризисом.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта. Международный комитет Красного Креста призвал Армению и Азербайджан найти компромисс для облегчения жизни жителей Нагорного Карабаха.

"Движение по Лачинскому коридору затруднено уже более семи месяцев, несмотря на постановления Международного суда вновь открыть его. Медикаментов и товаров первой необходимости не хватает или они уже закончились, что имеет тяжелые последствия для местного населения", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он призвал власти Азербайджана "гарантировать в ближайшее время безопасность и свободу передвижения по Лачинскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса", пишет "Интерфакс".

"Мы приняли к сведению выраженную властями Азербайджана готовность также поставлять товары через город Агдам. Это не следует рассматривать как альтернативу открытию Лачинского коридора. ЕС также отмечает, что деятельность Международного комитета Красного Креста в регионе серьезно пострадала, и призывает к ее полному возобновлению, включая медицинскую эвакуацию и доставку гуманитарной помощи", - сказано в заявлении главы дипмиссии.

Грузовики с гуманитарным грузом, отправившиеся 26 июля в Корнидзор, все еще ожидают въезда в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, пишет сегодня NEWS.am со ссылкой на заместителя главы МИД Армении Вагана Костаняна.

По его словам, таким образом Азербайджан игнорирует юридически обязывающий вердикт Международного суда ООН об обеспечении беспрепятственного въезда в Нагорный Карабах.