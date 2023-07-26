Караван с гуманитарной помощью отправился из Еревана в Степанакерт

26 июля 2023, 12:32

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Около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости направило правительство Армении в Нагорный Карабах, сообщили в рабочей группе по управлению гуманитарным кризисом.

Как сообщал "Кавказский узел", Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.Международный комитет Красного Креста призвал Армению и Азербайджан найти компромисс для облегчения жизни жителей Нагорного Карабаха.

Гуманитарную помощь планируется передать через российских миротворцев, заявил сегодня журналистам представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом при правительстве Армении Вардан Саргсян. Он отметил, что колонна из 19 грузовых машин направилась в Корнидзор, откуда груз в сопровождении российских миротворцев планируется направить жителям Арцаха. «Мы обратились российскому миротворческому контингенту для доставки гуманитарной помощи в Арцах», - пояснил Саргсян.

Представитель рабочей группы считает, что с доставкой гуманитарной помощи не должно возникнуть проблем. «Машины загружены, в основном, мукой, подсолнечным маслом, макаронными изделиями, детским питанием», - сказал он.

Замминистра труда и социальных вопросов Анна Жамкочян сообщила, что гуманитарная помощь состоит из 60 тонн сахара, 40 тонн растительного масла, 100 тонн муки, 80 тонн макаронных изделий, 20 тонн соли, 40 тонн молочного порошка, 12 тонн детского питания, 9 тонн медикаментов.

«Список необходимого продовольствия и медикаментов уточнили коллеги из Арцаха», - заявила она в интервью Общественному телевидению Армении.

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