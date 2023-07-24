11 пациентов перевезены из Нагорного Карабаха в Армению

24 июля 2023, 16:18

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В медцентры Армении сегодня перевезены по Лачинскому коридору 11 больных, еще более 200 пациентов нуждаются в неотложной помощи, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Международный комитет Красного Креста (МККК) перевез 13 пациентов из Степанакерта по Лачинскому коридору в медцентры Армении. Еще 200 человек, нуждающихся в неотложной медпомощи, ожидают отправки на лечение, сообщило правительство Нагорного Карабаха.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

Сегодня 11 пациентов ЗАО «Республиканский медицинский центр» были перевезены в специализированные медцентры Армении в сопровождении МККК, сообщает News.am.

В степанакертском медцентре «Аревик» на стационарном лечении остаются 20 детей, из них семь - в отделении неонатологии и реанимации, сообщает сегодня со ссылкой на Минздрав Нагорного Карабаха Armenia Today.

В Республиканском медцентре лечатся 76 пациентов, из них 12 человек - в отделении реанимации, в том числе двое в критическом состоянии.

При этом более 200 пациентов ожидают перевода в медцентры Армении для получения неотложной помощи, пишет издание.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты прекратили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК на несколько недель приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в Армению и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах.

Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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