13 пациентов из Нагорного Карабаха отправлены на лечение в Армению

22 июля 2023, 16:45

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Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 13 больных в медицинские центры Армении, еще 200 человек, нуждающихся в неотложной медпомощи, ожидают отправки на лечение, сообщило сегодня правительство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 11 июля закрыл пункт пропуска "Лачин", назвав причиной попытки провоза Красным Крестом контрабандных товаров. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации, и что контракты с ними расторгнуты. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 14 июля, что власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

При посредничестве и в сопровождении Международного Комитета Красного Крестa сегодня 13 больных из Республиканского медицинского центра Нагорного Карабаха вместе с сопровождающими были перевезены в специализированные медицинские центры Армении. Ожидается, что еще 13 человек, закончивших лечение в Армении, будут возвращены сегодня в Нагорный Карабах. Отправки на лечение в Армению ждут еще более 200 человек. сообщил сегодня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха

Красный Крест долгое время не может обеспечить медикаментов из Армении, поскольку так как их перевозку запрещает азербайджанская сторона, подчеркивается в сообщении в Telegram-канале Инфоштаба.

По данным на 22 июля в медицинском центре "Аревик" находятся на стационарном лечении 24 ребенка, из них семь - в отделении неонатологии и реанимации. В Республиканском медицинском центре лечение проходят 73 пациента - шесть из них в отделении реанимации, в том числе два - в критическом состоянии, указано в сообщении.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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