Баку объяснил отказ пропустить автоколонну с гуманитарным грузом из Армении в Карабах

27 июля 2023, 13:56

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Попытка Еревана доставить колонной грузовиков гуманитарный груз в Нагорный Карабах без согласования с Баку является посягательством на территориальную целостность страны, заявил МИД Азербайджана. Армянская сторона назвала гуманитарную ситуацию в Карабахе критической и попросила российских миротворцев помочь с доставкой помощи его жителям.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Сегодня стало известно, что грузовики с этим грузом все еще ожидают въезда в Нагорный Карабах.

Баку потребовал от Еревана согласовывать действия

Тот факт, что Армения попыталась направить колонну грузовиков в Нагорный Карабах без согласования с Баку, расценивается как посягательство на территориальную целостность Азербайджана, заявил МИД республики.

"Подобные действия армянской стороны сразу после переговоров, проведенных в Москве, в том числе подробных обсуждений, связанных с нынешней ситуацией, свидетельствуют о неискренности этой страны в процессе (переговоров), ее намерении обострить ситуацию и ввести международную общественность в заблуждение. Упомянутая провокация Армении, а также обстрел азербайджанских пограничников в Лачине 15 июня, попытка провоза контрабанды, служат наглядным примером нежелания этой страны отказаться от агрессивной политики", – сказано в заявлении МИД Азербайджана, текст которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Армянская сторона политизировала гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, хотя Азербайджан ранее предложил использовать дорогу Агдам – Ханкенди (армянское название – Степанакерт, – прим. "Кавказского узла") для удовлетворения нужд жителей Нагорного Карабаха. При этом у властей Евросоюза сформировалось неправильное видение происходящего в Нагорном Карабахе, так как они опираются на информацию, распространяемую армянской стороной, заявило министерство.

После 44-дневной войны вооруженные силы Армении вопреки договоренностям не были полностью выведены из Нагорного Карабаха. При этом, несмотря на различные инциденты, азербайджанская сторона разрешила продолжить Красному Кресту гуманитарную миссию в регионе, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Азербайджан будет решительно пресекать попытки легализовать незаконную деятельность на своей территории", – сказал Гаджизаде корреспонденту "Кавказского узла".

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Армения попросила помощи миротворцев с доставкой гуманитарного груза в Карабах

19 грузовиков с гуманитарной помощью не могут въехать в Нагорный Карабах, так как этому препятствует Азербайджан, заявил глава МИД Армении Ваан Костанян. "Азербайджан таким образом игнорирует решение Международного суда ООН об обеспечении Баку беспрепятственного въезда в Нагорный Карабах", – написал он сегодня на своей странице в соцсети Twitter.

Армянская сторона связалась с российскими миротворцами с просьбой, чтобы они организовали перевозку гуманитарного груза. Пока что ответа не поступило, рассказал представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вардан Саркисян.

Грузовики с гуманитарной помощью останутся в приграничной зоне близ Корнидзора до получения ответа от российских миротворцев, сказал сегодня в эфире 1in.am Саркисян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ситуация в Нагорном Карабахе критическая, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подтвердил, что власти Армении обратились к российской стороне с просьбой, чтобы миротворцы приняли гуманитарный груз и доставили его в Нагорный Карабах. Он также заявил, что Азербайджан препятствует доставке груза.

"Такой подход непонятен и неприемлем. Баку обвинял Армению в том, что будто бы мы используем коридор для перевозки военных грузов, что просто абсурдно, но этот абсурд стал причиной блокирования Бердзорского коридора", – сказал Пашинян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Перед отправкой груза все находящиеся в Армении иностранные дипмиссии были приглашены на площадь Шаумяна в Ереване, чтобы осмотреть его содержимое. Азербайджан целенаправленно пытается увеличить масштабы голода в Нагорном Карабахе, добавил он.

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