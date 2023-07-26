Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Москве завершились взаимными обвинениями

26 июля 2023, 10:07

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В Москве прошли переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России, на которых Сергей Лавров заявил о необходимости деблокады Лачинского коридора. Армянский министр возложил на Баку ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, а глава МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в политических манипуляциях.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европы Шарля Мишеля. Эта встреча "не дала никакого конкретного результата с точки зрения преодоления блокады Лачинского коридора и гуманитарного кризиса", заявил Никол Пашинян.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает пункт составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

25 июля в Москве состоялись трехсторонние и отдельные двусторонние переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, сообщил МИД России.

"С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разблокирования Лачинского коридора и восстановления нормальной жизни населения Нагорного Карабаха… Особое внимание уделили тематике согласования мирного договора между Баку и Ереваном с акцентом на преодоление остающихся разногласий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Во время беседы Лаврова с Байрамовым обсуждался, в частности, ход сотрудничества на Каспийском море и в рамках реализации проекта МТК "Север - Юг", а на встрече Лаврова с Мирзояном стороны договорились "продолжать эффективное взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений - ЕАЭС, ОДКБ и СНГ", отмечается в публикации.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

Арарат Мирзоян обратил внимание Лаврова "на ежечасно усугубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, являющийся следствием незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора", заявил МИД Армении.

"Была подчеркнута необходимость четких шагов со стороны подписантов Трехстороннего заявления и возможность использования в этом направлении существующего международного инструментария", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Также на встрече был затронут процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. "В контексте делимитации границ и обеспечения пограничной безопасности между двумя странами министр Мирзоян подчеркнул приверженность взять за основу карту 1975 года для обеспечения максимальной ясности в последующем процессе делимитации. В контексте разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе была вновь подчеркнута безальтернативность функционирования соответствующих связей на основе суверенитета и юрисдикции стран. Арарат Мирзоян отметил важность решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма", - говорится в публикации.

В свою очередь Джейхун Байрамов на встречах "еще раз довел до сведения позицию Азербайджана относительно сложившейся ситуации в регионе, угроз и противоправных действий со стороны Армении против шагов, предпринимаемых Азербайджаном в направлении установления мира и безопасности в регионе", заявил МИД Азербайджана.

"Министр подчеркнул, что утверждения Еревана о гуманитарной ситуации в Карабахе совершенно беспочвенны и являются политическими манипуляциями. Было подчеркнуто, что меры против случаев злоупотребления Арменией Лачинской дороги в военных целях, вопреки обязательствам, закрепленным в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, а также незаконной транспортировки природных ресурсов Азербайджана являются суверенным правом Азербайджана. В то же время было доведено до сведения, что установление с этой целью Азербайджаном пропускного пункта является необходимой мерой", - процитировало сообщение министерства Trend.

Напомним, 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и другие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, а с 25 июля власти решили полностью остановить работу общественного транспорта из-за нехватки топлива.

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