20 июля 2023, 11:48
Премьер Армении назвал безрезультатной трехстороннюю встречу в Брюсселе
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Трехсторонняя встреча с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе не дала результата для преодоления блокады Лачинского коридора и гуманитарного кризиса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как писал "Кавказский узел", 15 июля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европы Шарля Мишеля, по итогам которой последний заявил, что Баку и Еревану удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности, решено ускорить работу комиссий по делимитации границ. Армянские аналитики усомнились в эффективности переговоров.
Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".
Никол Пашинян назвал безрезультатной состоявшуюся в Брюсселе трехстороннюю встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"В условиях незаконной блокады Лачинского коридора и усугубляющейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе 15 июля в Брюсселе я провел трехстороннюю встречу с председателм ЕС и президентом Азербайджана. Эта встреча, к сожалению, не дала никакого конкретного результата с точки зрения преодоления блокады Лачинского коридора и гуманитарного кризиса", - цитирует сегодня Пашиняна информагентство "Новости-Армения".
По мнению премьера, с политической точки зрения важно то, что председатель Евросовета в своем заявлении после встречи подчеркнул необходимость открытия Лачинского коридора, а также необходимости переадресации повестки прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха диалогу Степанакерт-Баку.
"Наша убежденность была и продолжает оставаться в том, что без международного вовлечения и механизмов этот диалог не может быть эффективным", - сказал Пашинян.
В то же время он отметил, что решения Международного суда ООН, которые обязывают Азербайджан открыть Лачинский коридор, до сих пор не выполнены. "Мы должны продолжить работы в этом направлении, необходимо продолжать работы по максимально широкому освещению гуманитарного кризиса в Карабахе в международной прессе", - сказал премьер Армении.
Ситуация в Нагорном Карабахе с каждым днем ухудшается, в магазинах уже ничего не найти, рассказала 18 июля корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Светлана Даниелян. По ее словам, на оставшиеся продукты сильно выросли цены. Хлеб можно купить только в пекарнях, да и то, отстояв очередь. "Я купила один арбуз и три помидора и за это заплатила 5 тысяч драмов (почти 13 долларов). Где еще в мире есть такие цены? Да и не все могут такое позволить сейчас, хотя бы раз в несколько дней с учетом того, что большая часть населения уже безработная", - отметила Даниелян.
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Автор: "Кавказский узел"