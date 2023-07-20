Премьер Армении назвал безрезультатной трехстороннюю встречу в Брюсселе

20 июля 2023, 11:48

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Трехсторонняя встреча с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе не дала результата для преодоления блокады Лачинского коридора и гуманитарного кризиса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европы Шарля Мишеля, по итогам которой последний заявил, что Баку и Еревану удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности, решено ускорить работу комиссий по делимитации границ. Армянские аналитики усомнились в эффективности переговоров.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Никол Пашинян назвал безрезультатной состоявшуюся в Брюсселе трехстороннюю встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В условиях незаконной блокады Лачинского коридора и усугубляющейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе 15 июля в Брюсселе я провел трехстороннюю встречу с председателм ЕС и президентом Азербайджана. Эта встреча, к сожалению, не дала никакого конкретного результата с точки зрения преодоления блокады Лачинского коридора и гуманитарного кризиса", - цитирует сегодня Пашиняна информагентство "Новости-Армения".

По мнению премьера, с политической точки зрения важно то, что председатель Евросовета в своем заявлении после встречи подчеркнул необходимость открытия Лачинского коридора, а также необходимости переадресации повестки прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха диалогу Степанакерт-Баку.

"Наша убежденность была и продолжает оставаться в том, что без международного вовлечения и механизмов этот диалог не может быть эффективным", - сказал Пашинян.

В то же время он отметил, что решения Международного суда ООН, которые обязывают Азербайджан открыть Лачинский коридор, до сих пор не выполнены. "Мы должны продолжить работы в этом направлении, необходимо продолжать работы по максимально широкому освещению гуманитарного кризиса в Карабахе в международной прессе", - сказал премьер Армении.