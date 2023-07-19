Фотовыставка о домашних питомцах в Нагорном Карабахе привлекла внимание ереванцев

19 июля 2023, 05:00

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30 фотографий карабахского фотографа Нарине Карапетян, на которых запечатлены домашние животных, выживающие вместе со своими хозяевами в Нагорном Карабахе, экспонированы на выставке "Служение", открытой в Ереване. По словам организаторов, таким образом они хотят привлечь внимание международных организаций в вопросу деблокады Нагорного Карабаха.

В Ереване, в городском парке Seasons проходит выставка "Служение", которая, по словам организаторов, продлится до 25 июля. На ней экспонированы фотографии домашних питомцев, которых держат жителя Нагорного Карабаха. Каждый из снимков снабжен QR-кодом, посредством которого можно попасть на сайт фотопроекта, чтобы ознакомиться с историей каждого питомца.

Девиз проекта: "Я не смогу быть твоим другом всю жизнь, потому что я не живу так долго, но я буду твоим другом всю свою жизнь". Организатором мероприятия выступает фонд "Вива" - благотворительное общественное объединение, созданное врачами во время апрельской войны 2016 года.

По словам одного из организаторов проекта, его идея возникла еще в 2020 году, когда Нагорный Карабах на протяжении 44 дней находился под обстрелами и люди были зачастую разлучены с домашними питомцами. Многие покинули свои дома, не имея возможности забрать их с собой, некоторые погибли. "Большое количество домашних животных оказалось на улице без присмотра, еды и крова. Кошки и собаки бродили под обстрелами по улицам жилых районов в поисках пропитания, а дальнейшая блокада и последовавший продовольственный кризис еще больше усугубили ситуацию", - отметила организатор.

С начала блокады Нагорного Карабаха фонд "Вива" провел акцию протеста у офиса ООН в Ереване и на протяжении семи месяцев направил ряд писем в разные международные врачебные ассоциации, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель и соучредитель фонда, врач Татьяна Оганесян.

Как отметила Оганесян, на ней экспонированы работы фотографа Нарине Карапетян, которая живет в Нагорном Карабахе. На экспонатах изображены люди, которые продолжают в блокадный период заботиться о своих питомцах. "Это люди, которые любят, ухаживают за питомцами, дарят им свое тепло. Среди них и наши волонтеры с 2016 года", - отметила она.

Данное направление, по ее словам, направлено на привлечение общественного внимания, а также внимания международных организаций к блокаде Нагорного Карабаха. Фонд намерен писать в ветеринарные сообщества, экологические организации для того, чтобы и они присоединились. "Этот голос должен быть услышан везде, что невозможно в современном мире, чтобы 120 тысяч людей брали в заложники", - сказала она.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

По ее словам, из-за блокады затруднен вывоз пациентов из Нагорного Карабаха в Армению. "Сейчас вывозят, но с большой трудностью. А есть больные с редкими болезнями, они должны получать лекарства всю жизнь, а сейчас аптеки в Арцахе (Нагорном Карабахе) пустуют. Жизни этих людей под угрозой", - сказала Оганесян.

Всех пациентов вывезти, конечно, не получится, отметила она, но попытаться отправить необходимые лекарства, необходимо, особенно тем больным, которые не выживут без них - это лекарства для диабетиков, приборы для измерения уровня сахара в крови и так далее. "И вот эти люди, которые сами в критической ситуации, сами нуждаются в продуктах, лекарствах, продолжают заботиться о своих питомцах. Это удивительно, поэтому этот проект для меня стал особенным. Сложно оставаться человеком в такой критической ситуации. Одна моя знакомая в Степанакерте писала, что где-то нашлись куриные крылышки, но не было бензина, чтобы отвезти их в питомник. И они пешком понесли еду в питомник, который за городом. Это высшая ценность человеческой души", - рассказывает Оганесян.

Она добавила, что выставка на самом деле не про животных, а про людей, которые остались людьми. "Ной тоже выплывал с животными на ковчеге", - сказала врач.

Автор фотовыставки Нарине Карапетян, которая живет в Нагорном Карабахе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что активисты и просто неравнодушные люди своими силами стали открывать приюты и продолжают ухаживать за животными в условиях блокады, кормить их, лечить и заботиться о них, несмотря на то, что они сами нуждаются в поддержке и помощи.

"Родившись в Арцахе (Нагорном Карабахе) еще до Первой арцахской войны, я храню воспоминания, услышанные от людей, которые пережили много бед, а также радостных минут, где есть преданные четвероногие друзья, которые радовали сердце в минуты отчаяния. Прошли годы и снова случилась война. Все пережитое переживается заново. И опять трудную судьбу делят человек и животное", - отметила Карапетян.

Все фотографии, отметила она, об искренней дружбе людей и животных. И проект "Служение" это попытка рассказать историю любви, преданности и служения по ту сторону блокады. "Это рассказ о доброте и надежде, о безоговорочной любви, которой так не хватает в наше нелегкое время", - отметила фотограф.

У посетительницы выставки Армине Амбарцумян восемь собак. Она считает ситуацию в Нагорном Карабахе крайне сложной, однако даже в этих условиях нужно не переставать помогать своим питомцам. "Собаки, кошки - члены семьи. И если ты взял на себя ответственность за них, то обязан до конца ухаживать за ними, как за собственными детьми" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Посетительница выставки Армине Айрапетян рассказала корреспонденту "Кавказского узла" историю с кошкой ее знакомой, которая находилась в Ереване, когда азербайджанцы перекрыли Лачинский коридор. По ее словам, кошка осталась на попечении пожилого отца подруги. "Сегодня в Арцахе (Нагорном Карабахе) нет топлива, транспорт не работает. Отец знакомой не успел отвезти кошку к ветеринару, но ночью она умерла", - рассказала Айрапетян.

Она рассказала о беседе с сестрой, проживающей в Степанакерте. "Позвонила моей сестре в Степанакерт, интересовалась про их здоровье, о ситуации, о детях. Она говорит: "Дети что-нибудь да найдут, ты скажи, что Молли (кошке) дать, нет абсолютно никаких кормов. Яйца, купленные для детей, отдаю Молли", - рассказала Айрапетян.

Подобные мероприятия она считает очень важными для того, чтобы как можно шире рассказать о проблемах Нагорного Карабаха. "Нам всем надо писать, говорить, протестовать, обращаться, напоминать миру о том, что в Арцахе (Нагорном Карабахе) 120 тысяч человек находятся в тотальной блокаде. Там борьба за жизнь на всех уровнях", - добавила она.

Ситуация в Нагорном Карабахе с каждым днем ухудшается, в магазинах уже ничего не найти, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Светлана Даниелян. Более того, по ее словам, все то, что еще есть, можно купить только втридорога. Она работает на другом конце Степанакерта, и, заходя по дороге на работу в магазины, видит, что где-то продается, например, только майонез. Хлеб можно купить только в пекарнях, да и то отстояв очередь. "Я купила один арбуз и три помидора и за это заплатила 5 тысяч драмов (почти 13 долларов). Где еще в мире есть такие цены? Да и не все могут такое позволить сейчас, хотя бы раз в несколько дней, с учетом того, что большая часть населения уже безработные", - отметила Даниелян.

Она рассказала, что в офисе, где работает, держат овчарку, больную артрозом суставов. "Я заказывала раньше самые лучшие витамины из Америки. Зашла сегодня в ветеринарную аптеку - нет никаких препаратов. Джек подхватил наше мрачное настроение последних дней и буквально на глазах постарел. Как и мы, впрочем", - отметила Светлана.

По ее словам, у собаки еще есть запас корма, но уже почти нет "вкусняшек", к которым он привык. "Даю мизер, чтобы хватило дольше. Он, не понимая, ждет еще. Чтобы не подумал, что его разлюбили, глажу в два раза больше", - посетовала Даниелян.

Выставка проводится параллельно в Степанакерте. В ее рамках организован сбор пожертвований для животных в условиях блокады Нагорного Карабаха. Также проводится сбор подписей под петицией в международные организации по защите животных. Авторы петиции просят повлиять на Азербайджан с требованием принять немедленные меры для открытия Лачинского коридора.

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