Азербайджан сообщил о ранении пограничника

15 июня 2023, 11:50

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Армянские военные обстреляли сегодня пункт пропуска "Лачин", в результате чего ранен пограничник, также обстрелы велись в территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, сообщили власти Азербайджана. Армянская сторона заявила, что перестрелка произошла из-за попытки азербайджанских солдат установить флаг.

По данным погранслужбы Азербайджана, в результате обстрела армянскими военными погранично-пропускного пункта (ППП) "Лачин" получил ранение азербайджанский солдат.

"15 июня в 08.45 (07.45 мск) в результате выстрела с территории Республики Армения был ранен военнослужащий государственной пограничной службы Азербайджана несущий службу на погранично-пропускном пункте "Лачин", – сказано в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Азербайджанские военные открыли ответный огонь. Раненому пограничнику была оказана первичная медпомощь, угрозы его жизни нет, добавила погранслужба.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня утром с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха были обстреляны позиции азербайджанских солдат в Физулинском районе.

Ведомство уточнило, что с 08.35 (07.35 мск) до 10.30 (09.30 мск) карабахские военные попытались установить фортификационные сооружения. Азербайджанские солдаты пресекли эти попытки. Позиции азербайджанских военных в Физулинском районе были обстреляны около 08.45 (07.45 мск). После чего был открыт ответный огонь, уточнило министерство.

Сегодня в 08.40 по местному времени (07.40 мск) группа азербайджанских пограничников попытались продвинуться в направлении моста Хакари, перед которым установлен пункт пропуска. Целью продвижения было установить флаг Азербайджана, сообщило сегодня Служба нацбезопасности Армении, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Армянские военные пресекли эту попытку, сказано в релизе.

В другом сообщении армянское оборонное ведомство заявило, что в 11.45 (10.45 мск) азербайджанские солдаты обстреляли армянские позиции в направлении села Тех в Сюникской области.

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанский пограничный пункт пропуска был установлен на въезде в Лачинский коридор 23 апреля. После этого МККК приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. О возобновлении перевозки пациентов Красный Крест объявил 26 мая. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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