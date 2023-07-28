МИД Армении привезло зарубежных дипломатов в Лачинский коридор

28 июля 2023, 20:39

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Дипломаты 17 аккредитованных в Армении стран и представители международных организаций побывали сегодня в Лачинском коридоре и у машин с гуманитарной помощью из Армении, которым Азербайджан не разрешает проезд в Нагорный Карабах. Представитель МИД Армении по итогам встречи выразил надежду, что зарубежные страны предпримут шаги для разблокировки Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку Еревана доставить колонной грузовиков гуманитарный груз в Нагорный Карабах без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. Армянская сторона назвала гуманитарную ситуацию в Карабахе критической и попросила российских миротворцев помочь с доставкой помощи его жителям.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Представители дипкорпуса в Армении и международных организаций сегодня посетили Корнидзор в сопровождении замминистра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и губернатора Сюникской области Роберт Гукасян.

Армянские чиновники продемонстрировали дипломатам обстановку на мосту Хакари и колонну машин, которые остановились на дороге.

Как рассказал журналистам представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вардан Саркисян, машины с гуманитарным грузом остановились возле армянского поста в ожидании пропуска.

Ваан Костанян в комментарии журналистам отметил, что в вопросе договоренностей для доставки гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха на этот час "нет подвижек".

Он выразил надежду, что дипломаты сообщат об этом руководству своих стран. "Я надеюсь, что все, что вы здесь увидели, вы четко перенесете в свои столицы. И мы надеемся, что все столицы выступят с соответствующими заявлениями и действиями, которые позволят разблокировать свободное и беспрепятственное движение по Лачинскому коридору", - привело слова Костаняна "Арменпресс".

В состав дипломатической делегации вошли послы и диппредставители 17 стран -Сербии, Швейцарии, Украины, Франции, Великобритании, Беларуси, Ирана, Болгарии, России, США, Литвы, Польши, Ирака, Индии, Румынии, Италии и Испании, сообщило сегодня агентство "Арминфо".

От посольства США в Армении в Корнидзоре побывал исполняющий обязанности заместителя посла Джон Алело, сообщили в посольстве "Мы повторяем призыв госсекретаря Блинкена о незамедлительном открытии Лачинского коридора для частных и коммерческих перевозок", - приводятся слова представителя посольства в публикации.

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