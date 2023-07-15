Представитель Евросоюза заявил о прогрессе в переговорах Алиева и Пашиняна

15 июля 2023, 22:39

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Азербайджану и Армении удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности решено ускорить работу комиссий по делимитации границ, заявил сегодня председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель по итогам встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Кишиневе 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, а также разблокировки коммуникаций в регионе. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал эту встречу продуктивной. Пятисторонняя встреча с участием Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества. С 27 по 29 июня в Вашингтоне проходил новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. 27 июня на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель выступил сегодня с заявлением по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоялась с его участием 15 июля."Наша встреча стала последней в серии интенсивных и продуктивных встреч на высшем уровне с участием руководителей Армении и Азербайджана, заместителей премьер-министров и министров иностранных дел, которые проводились с начала мая в Брюсселе, Кишиневе, Вашингтоне, Москве и на двусторонней границе. Мы переживаем один из самых полных и энергичных этапов переговоров между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении Мишеля, опубликованном на сайте ЕС.

Он отметил "твердую приверженность" мирному процессу и призвал Алиева и Пашиняна "предпринять дальнейшие смелые шаги для обеспечения решительного и необратимого прогресса на пути нормализации".

По словам Мишеля, были обсуждены все вопросы повестки дня.В частности, лидеры Армении и Азербайджана еще раз полностью подтвердили свое уважение к территориальной целостности и суверенитету другой страны. "Исходя из этого понимания, площадь территории Армении составляет 29 800 квадратных километров, а территории Азербайджана – 86 600 квадратных километров", - подчеркнул Мишель.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили тогда, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Также оба лидера вновь подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года как политической основе делимитации границ, заявил глава Совета ЕС. "Я приветствовал встречу двух пограничных комиссий, состоявшуюся 12 июля. Продвинулась работа над статутами этих комиссий и обсуждением основы делимитации. И очень важно, что руководители договорились активизировать и ускорить работу комиссий", - далее отметил Мишель.

В вопросе коммуникаций "за последние два месяца стороны также добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе", указал Мишель. "Мы обсудили условия будущих транспортных соглашений, которые будут уважать принципы суверенитета, юрисдикции и принципы взаимности. Строительство железнодорожного сообщения должно быть предпринято немедленно. ЕС был бы готов предоставить финансовый вклад. Некоторые детали еще требуют уточнения, но позиции по этой теме сейчас сближаются и активно прорабатываются варианты", - продолжил глава Совета ЕС.

Мишель отметил, что в ходе встречи обсуждалось "положение карабахского армянского населения и ситуация вокруг Лачинского коридора". "Нынешнее положение дел явно неустойчиво и не в интересах ни одной из сторон. Мы также обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию. Я подчеркнул необходимость открытия Лачинской дороги. Я также отметил готовность Азербайджана осуществлять поставки гуманитарной помощи через Агдам. Я считаю оба варианта важными и поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей населения. Я также приветствовал возобновление МККК медицинской эвакуации", - далее отметил Мишель.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Глава Совета ЕС отметил, что жители Карабаха нуждаются в гарантиях "своих прав и безопасности". По его словам, для этого необходим прямой диалог "между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области". "Этот диалог должен обеспечить столь необходимое доверие для всех участников", - подчеркнул Мишель.

По его словам, стороны также обсудили вопрос о задержанных и "подтвердили свою приверженность джентльменскому пониманию того, что освобождение солдат, которые непреднамеренно переходят на другую сторону, будет облегчено". "Я выступал за освобождение обеими сторонами задержанных. Обсуждалась также важность обеспечения более тесного сотрудничества в решении судьбы пропавших без вести лиц и в разминировании, и я еще раз призвал стороны к максимально возможному обмену информацией", - сказал Мишель.

По его мнению, "реальный прогресс зависит от следующих шагов, которые необходимо будет предпринять в ближайшем будущем". "В первую очередь следует прекратить насилие и резкую риторику, чтобы создать надлежащую среду для переговоров о мире и нормализации", - заявил Шарль Мишель.

Он отметил, что подтвердил намерение "пригласить лидеров Армении и Азербайджана на еще одну встречу в Брюсселе после лета", и на пятистороннюю встречу "с участием также лидеров Франции и Германии в Гранаде (Испании) в рамках следующего саммита Европейского политического сообщества" (состоится 5 октября, - прим. "Кавказского узла"), - резюмировал Мишель.

Напомним, на встрече в Кишиневе Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсуждали вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, а также разблокировки коммуникаций в регионе. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал эту встречу продуктивной.

Позже опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о ключевом вопросе мирного процесса. В частности, азербайджанские аналитики Тогрул Джуварлы и Шахин Гаджиев высказали мнение, что в заявлениях Евросоюза и США по итогам встреч Пашиняна и Алиева не упоминается Нагорный Карабах, и что Баку проводит идею реинтеграции региона на своих условиях.

Армянские политологи Андриас Гукасян и Наира Айрумян отметили, что западные посредники видят гарантии безопасности и соблюдения прав карабахских армян одним из важнейших вопросов урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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