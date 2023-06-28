Новый раунд переговоров Армении и Азербайджана начался в Вашингтоне

28 июня 2023, 09:24

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На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в Кишиневе прошла пятисторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. На встрече обсуждались вопросы делимитации границы и подписания мирного договора между Баку и Ереваном, безопасности и прав жителей Карабаха, разблокировки коммуникаций в регионе, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. По его мнению, встреча была продуктивной.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

В Вашингтоне 27 июня состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил МИД Армении.

"Глава МИД Армении коснулся нерешенных вопросов, урегулирование которых является ключевым для мира в регионе. Он подтвердил намерение Армении работать в этом направлении, подчеркнув обязательства сторон", - цитирует сообщение ведомства "Новости-Армения".

Ранее в тот же день на встрече Мирзояна и Блинкена были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Было названо важным обеспечение процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации и карты 1975 года, а также вопросы отвода войск от границы, прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, пишет агентство.

Армения и Азербайджан не возражают против того, чтобы взять за основу для дальнейшей делимитации карты 1975 года, заявил Никол Пашинян во время встречи с армянской общиной Молдовы. Он назвал это еще одним шагом к тому, чтобы подтвердить признание территориальной целостности, сообщило 1 июня News.am.

Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен также провели двустороннюю встречу. На ней Мирзоян "подчеркнул необходимость отказа Азербайджана от воинственной риторики, а также возвращения всех армянских военнопленных". Переговоры начались 27 июня и продлятся до 29 июня, говорится в публикации.

Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в США встретился 27 июня с Энтони Блинкеном, сообщил МИД Азербайджана. Во время двусторонней встречи Байрамов обратил внимание на позиции и подходы Азербайджана по вопросам, затронутым в проекте мирного соглашения. "Было отмечено, что для успешного завершения мирного процесса важно вывести с азербайджанских территорий армянские вооруженные силы, которые еще не были полностью выведены, соблюдать территориальную целостность и суверенитет как на словах, так и на деле", - цитирует сообщение ведомства Turan.

После двусторонней встречи состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с госсекретарем США. Очередной раунд переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении состоится 29 июня, пишет агентство со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана.

Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения о мире. "Мирные переговоры на этой неделе между главами МИД Азербайджана и Армении. Мы поддерживаем совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и достойного соглашения. Диалог является ключом к прочному миру", - приводит его слова "Интерфакс".

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