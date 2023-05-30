Риторика Алиева продемонстрировала отсутствие прогресса в мирных переговорах

30 мая 2023, 22:52

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Угрозами о спецоперации в Карабахе Ильхам Алиев пытается добиться выгодных для Баку условий на фоне конфликта Запада и России, но это отдаляет подписание мирного договора, считают армянские политологи. Азербайджанские аналитики не исключили военную эскалацию в Карабахе, отметив, что мирные переговоры Армении и Азербайджана зашли в тупик.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая заявил, что жители Нагорного Карабаха должны подчиняться законодательству Азербайджана, а военные готовы провести спецоперацию для восстановления законности на этой территории. Президент и парламент Нагорного Карабаха избраны народом, и требование президента Азербайджана о роспуске органов власти незаконно, заявила пресс-секретарь президента непризнанной республики. Армянское дипломатическое ведомство сознательно исказило слова Алиева, защита суверенитета и территориальной целостности является суверенным правом Азербайджана, заявил сегодня МИД Азербайджана. Высказывания Алиева в Лачине о возможности спецоперации в Карабахе и силовой делимитации границ ставят под сомнение заявления о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана и нарушают достигнутые договоренности, подчеркнул ранее МИД Армении.

"У нас есть возможность провести любую операцию в том регионе. Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - заявил, в частности, Алиев.

Заявление Алиева направлено на внешних игроков

Ильхаму Алиеву не нужен мир, о котором столько говорится в последнее время, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель Акоп Бадалян. Он назвал заявление азербайджанского президента угрозой, отметив, что они звучат не впервые. "Однако на этот раз угроза была озвучена на фоне интенсивного переговорного процесса. На мой взгляд, это свидетельствует об ограниченности точек соприкосновения у сторон на переговорах. Конечно, есть и фактор внутренней аудитории. Но провести грань угрозы для какой аудитории – внешней или внутренней, сложно", – отметил политобозреватель.

По его мнению, азербайджанский президент использует противостояние Запада и России для получения максимальной выгоды. "Алиев озвучил угрозы после заявления Шарля Мишеля по итогам брюссельской встречи, в котором глава ЕС призвал азербайджанского президента быть более конструктивным в вопросах безопасности населения бывшей НКАО. И это не из-за недовольства итогами брюссельской встречи. Недовольная сторона ищет точки соприкосновения, однако Алиев категоричен. Он использует противостояние геополитических центров, чтоб игнорировать призывы на уровне риторики, время от времени и действиями", – пояснил Бадалян.

Заявление Алиева направлено на политиков в США, Франции, России, Брюсселе, Гааге, Тегеране, Ливане, считает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "В этих городах могут трижды повторить принятые против Азербайджана резолюции, а потом еще дважды по три. Пожалуйста, если нечего делать. Это ничего не меняет. В Азербайджане не будет ничего неазербайджанского", - написал он. Он предположил, что если власти Карабаха не пойдут по пути реинграции, "такой войны как в 2020 не будет". "Все решится артиллерией и минометами, стоящими сейчас на высотах вокруг Ханкенди и двух других городов", - подчеркнул блогер 28 мая в публикации "Алиев сказал то, что имелось в виду, но не говорилось в такой форме".

Препятствием для достижения мира являются не угрозы Алиева, а международная ситуация, связанная, в частности, с конфликтом Запада и России, считает он. "Поведение Азербайджана – последствия этой ситуации. Главное препятствие для заключения мирного соглашения – позиции сверхдержав по урегулированию карабахского конфликта. Даже если стороны подпишут мирное соглашение, договор не будет гарантировать мир", – подчеркнул политобозреватель.

Бадалян не исключил, что жесткие заявления Алиева озвучены не руководству Арцаха, а России. "Истекает срок дислокации российского контингента в Арцахе, Алиев пытается поднять цену в торгах по поводу судьбы российских миротворцев. Маловероятно, что он сможет добиться, чтобы Россия вывела свои войска. Алиев набирает политические дивиденды. И в этом опять же главная роль отводится геополитической ситуации. Запад попытается воспользоваться позицией Азербайджана против России", – предположил он.

Заявления азербайджанского президента не стоит недооценивать, указал политолог Армен Варданян. "Алиев не впервые угрожает. Многое, конечно, рассчитано на внутреннюю аудиторию, но последнее заявление нельзя считать выражением недовольства. При первой возможности Алиев непременно реализует свою угрозу. В свое время армянская сторона игнорировала реваншистские угрозы Алиева, недооценив его решительность", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Алиев стремится уничтожить институты и атрибутику карабахской государственности, в частности, парламент, суд и армию, подчеркнул Варданян.

По его словам, риторика азербайджанского президента ставит под угрозу подписание мирного соглашения. "В Брюсселе Алиев взял на себя обязательства начать диалог со Степанакертом. Но пока озвучивает только угрозы. И это еще больше отдаляет стороны от возможности подписать мирный договор", – полагает политолог.

Он не исключил связи заявления Алиева с его участием в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, предположив, что озвученные угрозы могут рассматриваться как "предусловие" членства Азербайджана в ЕАЭС и ОДКБ. "Но, скорей всего, он угрожает Западу, что подпишет мирный договор, когда будут ликвидированы институты арцахской государственности. Запад продвигает требование о механизмах безопасности армян Арцаха. И это не нравится Азербайджану", – заключил Варданян.

Возможность военной конфронтации выросла на фоне застоя в переговорах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и ранее призвал армянских жителей Карабаха принять азербайджанское гражданство и жить по законам страны, отметил директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. "Но 28 мая он впервые потребовал ликвидации структур управления в армянонаселенной части Карабаха. С этой точки зрения его заявление можно считать отражением новизны в позиции Баку", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что официальный Баку исходит из того, что "Карабах – это международно признанная территория Азербайджана и там должны работать азербайджанские законы". "В этом смысле созданные там структуры власти нелегитимны и должны быть распущены", – далее отметил Алиев.

Перед каждым раундом переговоров происходит военная эскалация, отметил Алиев. "Таким способом стороны демонстрируют твердость позиции друг другу. Так, накануне встречи 6 октября 2022 года в Праге произошла эскалация на границе в середине сентября. Перед Брюссельской встречей 14 мая также были боестолкновения на границе за несколько дней до этих переговоров. Но думаю, что в этот раз переговоры вовсе могут зайти в тупик. Причина тому – непримиримая позиция сторон. Несмотря на заявление Пашиняном поддержки территориальной целостности Азербайджана, многие политические силы в Армении, армянская диаспора и <власти> Карабаха отвергают это. Очевидно, что именно под таким давлением Пашиняну на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая пришлось дезавуировать свою позицию. Формально он повторил свое заявление о поддержке территориальной целостности Азербайджана, однако во время саммита публично в прямом эфире он устроил полемику с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, уцепившись за его слова об инициировании Баку проекта Зангезурского транспортного коридора, усмотрев в этом "территориальные претензии к Армении". Хотя Алиев говорил об этом в совершенно другом контексте – экономического сотрудничества стран ЕАЭС. Более того, последовавшая после этого трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и Путина продолжалась всего 20 минут. Впервые после ноября 2020 трехсторонняя встреча при посредничестве Путина завершилась без принятия документа. На следующий день Азербайджан объявил о пресечении прорыва армянской диверсионной группы и задержании двух ее членов", – напомнил он.

Пашинян заявил, что в Кишиневе мирный договор не будет подписан, подчеркнул Алиев. "Азербайджан также не заинтересован в подписании мирного договора, в котором Армения однозначно не признает его территориальную целостность. Баку не согласен с позицией Еревана о том, что Азербайджан должен вести переговоры с армянами Карабаха в рамках неких международных механизмов. Азербайджан считает, что вопрос о будущем армян Карабаха является его внутренним делом, и предлагает им диалог по реинтеграции, что предусматривает обеспечение прав, установленных Конституцией Азербайджана, подключение региона к финансовой, экономической, энергетической, транспортной и другими системам страны, социальному обеспечению", – сказал Мехман Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил возможности заключения мира с Азербайджаном в Кишиневе 1 июня на пятисторонней встрече премьер-министра Армении, президента Азербайджана, главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии. "Что касается вероятности подписания на этой встрече соглашения о мире с Азербайджаном, то должен сказать, что мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения. Это уже четвертая редакция проекта мирного соглашения", — привел его слова 29 мая "Интерфакс".

В условиях, когда переговоры, заходят в тупик, всегда повышается риск военной конфронтации, указал он. "После войны 2020 года между Баку и армянами Карабаха было не афишируемое сотрудничество. Азербайджанские военные пропускали на подконтрольные территории армянских поисковиков для розыска тел погибших армянских солдат. Баку быстро возвращал гражданских и военных, которые оказывались на подконтрольной азербайджанским военным территории, заблудившись. При негласном сотрудничестве была построена альтернативная дорога для сообщения Армении с армянонаселенной частью Карабаха в обход города Лачин. Представители армян Карабаха обеспечили переход под контроль Баку города Лачин и сел Сус и Забух. Казалось бы, все постепенно идет по пути налаживания диалога, связей, сотрудничества. Однако появление в конце лета прошлого года в Карабахе российского миллиардера Рубена Варданяна и его политическая деятельность там обострили ситуацию. Возобновление разработки рудных месторождений, заявление Варданяна о недопустимости вхождения Карабаха в состав Азербайджана накалило обстановку, привело к проведению протестной акции азербайджанских активистов на Лачинской дороге. Баку несколько раз предлагал диалог карабахских армянам по реинтеграции. Одна такая встреча 1 марта состоялась в штабе миротворцев в Ходжалы. Далее карабахские армяне приглашались в Баку. Но <карабахские власти> сводили диалог к обсуждению вопросов гуманитарного характера и отвергали всякую возможность пребывания Карабаха в составе Азербайджана", – сказал М.Алиев.

Депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов был определен в качестве лица, ответственного за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Мамедов 1 марта 2023 года встретился в городе Ходжалы в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории Азербайджанской Республики, с представителями армянскиx жителей, проживающиx в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана, сообщало агентство caliber.az 1 марта. 13 и 27 марта администрация президента Азербайджана призывала представителей "армянской общественности Карабаха" на встречи "для продолжения контактов по реинтеграции, а также обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахе", сообщали азербайджанские информагентства.

На этом фоне Азербайджан предпринял меры по расширению контроля над коммуникациями в регионе с целью пресечь военные поставки из Армении в Карабах. Кульминацией этих процессов стало открытие 23 апреля пропускного пункта "Лачин" 23 апреля, таким образом Баку взял под полный контроль транспортное сообщение между Арменией и армянонаселеленной частью Карабаха, добавил аналитик.

По мнению Алиева, в сложившихся условиях Азербайджан будет усиливать давление с целью восстановления своего полного суверенитета над Карабахом, вплоть до возможного проведения военной операции.

"После войны 2020 года Азербайджан создал мощную военную инфраструктуру по всему периметру армянонаселенной части Карабаха и на границе с Арменией. Азербайджанская армия осуществляет с воздуха полный мониторинг действий военных противника. На освобожденных территориях были созданы новые войсковые части азербайджанской армии, в том числе сил спецназа. Все это позволяет Азербайджану провести стремительную военную операцию", – сказал Алиев.

Он отметил, что данных о том, ведется ли подготовка к возможной операции, нет, так как подобные сведения относятся к военной тайне. Однако, судя по сообщениям об участившихся в последние дни перестрелках в Карабахе и на границе с Арменией, можно предположить, что подобные инциденты могут перерасти в более масштабные столкновения. При этом он считает, что операция азербайджанских силовиков не будет направлена против гражданского населения. Удары могут быть нанесены по военной инфраструктуре, артиллерийским, ракетным установкам, тяжелой технике, чтобы лишить противника военного потенциала, считает Алиев.

Вероятной военную эскалацию в Карабахе считает и глава НПО "Военные юристы" Азербайджана Тельман Абилов. "В Карабахе все еще остаются войска, хотя по условиям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года они должны были быть выведены. На фоне демонстративного отказа от существующего в Карабахе незаконного режима наблюдается военная активность армянских войск, проведение мер по созданию фортификационных сооружений. Нарративы о "блокаде", "гуманитарной катастрофе" не вызвали ожидаемой карабахскими армянами реакции в мире, и сейчас они могут спровоцировать вооруженный конфликт, чтобы вовлечь в регион международные силы "в связи с военной угрозой". Однако заявление Ильхама Алиева 28 мая в Лачине стало предостережением им. Он имел в виду, что никакая внешняя сила не станет их защищать, если это не произошло во время войны 2020 года. Алиев дал понять, что Азербайджан может сам провести спецоперацию. Но следует обратить внимание и то, что глава Азербайджана отметил, что если руководители структур власти в Карабахе, созданных в нарушение законов Азербайджана, оставят свои должности, то они могут рассчитывать на амнистию", – сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, возможная силовая операция Азербайджана будет правомерной. "Карабах – это международно признанная территория Азербайджана. Там не могут находиться вооруженные силы, не предусмотренные законами Азербайджана. Они являются легитимными военными целями. Поэтому международное сообщество не сможет препятствовать Азербайджану наводить порядок на своих суверенных территориях", – отметил Абилов.

Диаметрально противоположные позиции сторон повышают риски новой войны, считает он. "Армения формально готова признать территориальную целостность Азербайджана, но выдвигает условия, что вопрос о правах и безопасности карабахских армян должен обсуждаться в рамках международных форматов. А это означает, что переговоры могут продолжаться бесконечно долго. Возможно, нынешняя позиция Еревана просто уловка, на которую они идут под давлением обстоятельств. В то же время карабахские армяне вообще исключают пребывание в составе Азербайджана. Баку же настаивает на реинтеграции карабахских армян и соблюдении ими законов Азербайджана. И позиция Баку с точки зрения международного права обоснованна. Ни одно государство не потерпит, чтобы на части его территории действовал бы режим, не подчиняющийся его законам", – сказал Абилов.

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