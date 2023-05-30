Армения и Азербайджан обменялись упреками после слов Алиева о спецоперации в Карабахе

30 мая 2023, 15:51

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Армянское дипломатическое ведомство сознательно исказило слова Алиева, защита суверенитета и территориальной целостности является суверенным правом Азербайджана, заявил сегодня МИД Азербайджана. Высказывания Алиева в Лачине о возможности спецоперации в Карабахе и силовой делимитации границ ставят под сомнение заявления о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана и нарушают достигнутые договоренности, подчеркнул ранее МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая заявил, что жители Нагорного Карабаха должны подчиняться законодательству Азербайджана, а военные готовы провести спецоперацию Для восстановления законности на этой территории. Президент и парламент Нагорного Карабаха избраны народом, и требование президента Азербайджана о роспуске органов власти незаконно, заявила пресс-секретарь президента непризнанной республики.

"У нас есть возможность провести любую операцию в том регионе. Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - заявил, в частности, Алиев.

МИД Армении публиковало официальное заявление после выступления Алиева. Ведомство отметило, что высказывания президента Азербайджана "преследуют цель подорвать усилия Республики Армения и международных партнеров, направленные на установление мира, стабильности и безопасности в регионе". "Вопреки Уставу ООН, письменному обязательству воздерживаться от применения силы или угрозы силой, взятое Трехсторонним заявлением в Сочи 31 октября 2022 года, аналогичным устным обязательствам, взятых на других площадках, а также продолжающимся переговорам по урегулированию двусторонних отношений, президент Азербайджана вновь угрожает Республике Армения применением силы, а населению Нагорного Карабаха - этнической чисткой", - говорится в заявлении на сайте МИД.

"Вместо того, чтобы начать диалог с представителями Нагорного Карабаха в рамках международного механизма, президент Азербайджана угрожает им расправой и уголовным преследованием. В то же становится ясно, что Азербайджан не хочет решать существующие проблемы, а предпочитает двигаться вперед по принципу «нет армян Нагорного Карабаха, нет нагорно-карабахской проблемы"", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте МИД

Армянонаселенный Нагорный Карабах провозгласил свою независимость в сентябре 1991 года. Армения за более чем 30 лет не признала его суверенным государством, хотя инициатива по признанию появилась в 2020 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

Президент Азербайджана не только озвучивает геноцидальные угрозы в отношении населения Нагорного Карабаха, но и ставит под сомнение независимость и территориальную целостность Армении. "Фактически, президент Азербайджана бросает вызов всему цивилизованному обществу, угрожая применением силы оккупировать новые суверенные территории Республики Армения. Более того, подчеркивается, что даже присутствие наблюдательной миссии ЕС вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном не может остановить стремление Азербайджана удовлетворить территориальные претензии к Армении", - подчеркнуло ведомство в своем заявлении от 29 мая.

"Я говорю пока не поздно, пока Армения, хотя и не де-факто, но имеет юридическую независимость, пока понятие границ Армении в определенном смысле принимается. Они должны принять наши условия. Не хотят делимитации и не надо. Что произойдет в этом случае? Граница пройдет там, где мы скажем. Они знают, что мы можем сделать это. Никто не поможет им — ни прибывшие из Европы французские полицейские-пенсионеры, ни кто-то другой, никто", - процитировало слова Алиева в Лачине JamNews.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана сочли безосновательной реакцию армянского внешнеполитического ведомства. "Совершенно безосновательно утверждать, что Азербайджан намерен провести "этническую чистку" армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Азербайджан намерен предпринять все необходимые шаги для реинтеграции местных армянских жителей", - указано в сегодняшнем заявлении МИД Азербайджана.



Предотвращение утверждений и посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана является суверенным правом Азербайджана, и это соответствует нормам и принципам международного прав, отметило азербайджанское дипломатическое ведомство. "Противоречащие этому действия Армении и вмешательство в усилия Азербайджана по диалогу с армянскими жителями являются вмешательством во внутренние дела нашей страны и противоречат пафосным заявлениям Армении о "поддержке территориальной целостности и суверенитета"", - говорится в заявлении.

"Сознательное искажение МИД Армении призывов президента Азербайджана о необходимости уважения территориальной целостности и суверенитета, недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана и решительном предотвращении шагов, способствующих поощрению сепаратизму в регионе, свидетельствует о том, что МИД Армении не извлекает уроков из истории", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы". Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Азербайджан ставит вопрос только о возвращении своих сел, которые были захвачены армянской стороной в начале 90-х годов прошлого века, отметили аналитики в Баку. Азербайджан занял ряд армянских территорий и до тех пор, пока он не выведет оттуда войска, подписание каких-либо документов невозможно, считают аналитики в Ереване.

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