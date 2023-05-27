Аналитики в Баку и Ереване поспорили о вероятности взаимного признания территориальной целостности

27 мая 2023, 05:16

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Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении и ставит вопрос только о возвращении своих сел, которые были захвачены армянской стороной в начале 90-х годов прошлого века, отметили аналитики в Баку. Азербайджан занял ряд армянских территорий и до тех пор, пока он не выведет оттуда войска, подписание каких-либо документов невозможно, считают аналитики в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы". Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Политологи в Ереване и Баку поспорили о последствиях признания Арменией территориальной целостности Азербайджана.

Азербайджан не имеет никаких претензий на территории Армении и ставит вопрос только об освобождении своих сел, захваченных армянской стороной в начале 1990-х гг., сказал 26 мая корреспонденту «Кавказского узла» директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

Речь идет о семи селах Газахского района Юхары Аскипара, Ашагы Аскипара, Баганис Айрым, Бархударлы, Coфулу, Гызыл Хаджылы, Xeйримли, расположенных на Западе страны практически на стыке границ Азербайджана, Армении и Грузии, пояснил он. Еще одно село Кярки расположено на юго-западе страны в Нахичеванской автономной республике, добавил Алиев.

В то же время, в ходе боевых действий 1992 года под контроль Баку перешло анклавное село Башкенд, которое армяне называют Арцвашеном.

При этом, продолжил он, Армения обвиняет Азербайджан во вторжении на ее территорию во время пограничных столкновений в 2021-2022 гг. «Но тут надо иметь в виду, что граница не делимитированная, а условная. Поскольку азербайджанские военные не заняли ни один населенный пункт, то их возможное углубление на армянскую территорию может составить сотни метров или, в отдельных случаях, один-два километра - не более», - пояснил Алиев.

По его словам, вопрос указанных сел в армяно-азербайджанском урегулировании не самый важный. «Ключевыми вопросами являются взаимное признание территориальной целостности в границах Армянской ССР и Азербайджанской ССР на момент распада Советского союза, определение будущего армян Карабаха, открытие транспортных коммуникаций. Камнем преткновения является вопрос о будущем армян Карабаха. Сепаратисты в Ханкенди (армянское название Степанакерт - прим. «Кавказского узла») заявляют только о «независимости» и исключают всякое другое решение вопроса. Ереван сейчас несколько изменил позицию и готов признать Азербайджан в границах 1991 года, но выдвигает условия, чтобы Баку договаривался с Ханкенди с участием международных посредников. Это фактически является уловкой, которая направлена на консервацию конфликта на бесконечно долгое время, ибо переговоры постоянно можно будет затягивать. Азербайджан же настаивает на реинтеграции армян Карабаха и исключает какое-либо вмешательство в этот процесс внешних сил, поскольку считает, что на его международно-признанной территории никакого ограничения суверенитета страны не может быть. Баку может пойти на международное сотрудничество лишь в том смысле, что примет предложения по использованию аналогичного международного опыта решения проблем этнических меньшинств. Однако Азербайджан не пойдет на формирование неких «международных механизмов гарантий прав и безопасности армян», ограничивая свой суверенитет. Поэтому диаметрально противоположные позиции армянской и азербайджанской сторон не дают пока оснований для оптимизма в прорывных решениях по окончательному урегулированию конфликта, по крайней мере в ближайшей перспективе», - сказал Алиев.

В случае же урегулирования ключевых вопросов достичь компромиссов, в том числе, по пограничным селам, будет не сложно, полагает Алиев. К примеру, стороны могут провести равнозначный обмен территориями, по взаимному согласию откорректировать линию границы.

На вопрос, уйдет ли Азербайджан с позиций, занятых в 2021-2022 годах на условной границе, если при делимитации они окажутся на территории Армении, Алиев ответил утвердительно. «Если стороны достигнут всеобъемлющего мирного соглашения с гарантиями невозобновления войны, то смысла оставаться на этих позициях не будет», - сказал Алиев.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы также считает, что у Азербайджана нет территориальных притязаний к Армении.

«Армянская сторона представляет инициативу Баку по созданию Зангезурского коридора через Армению в Нахчыван как территориальные претензии Баку. Это всего лишь коридор, и Азербайджан никогда не заявлял, что хочет взять эту территорию. Говорилось о правах азербайджанцев, изгнанных из Армении, вернуться в родные места. Однако никогда не говорилось, что места их исторического проживания должны отойти Азербайджану. В современном международном прав принцип территориальной целостности незыблем», - сказал Джуварлы.

Вместе с тем, по его словам, Азербайджан на переговорах ставит вопрос о возвращении своих восьми сел, захваченных Арменией в начале 1990-х годов. «Однако это не самый принципиальный вопрос урегулирования. Если будет найдены ключи к решению главных вопросов взаимного признания границ, определения будущего обустройства карабахских армян в составе азербайджанского государства, восстановлению транспортных и экономических связей договориться по вопросам пограничных сел будет несложно. Стороны могут провести эквивалентный размен территориями. Но с учетом того, что Армения контролирует больше азербайджанских территорий, то ей придется вернуть разницу, чтобы общая площадь Армении и Азербайджана составило соответственно 29,8 тысячи квадратных километров и 86,6 тысячи квадратных километров, то есть как было на момент распада СССР», - сказал Джуварлы.

Признание территориальной целостности нужно в первую очередь Азербайджану

Азербайджан оккупировал армянские территории по линии Сотк-Хознавар, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политобозреватель Акоп Бадалян.

По его словам, азербайджанские подразделения вторглись еще в мае 2021 года. «Тогда азербайджанские подразделения продвинулись в направлении Черного озера, а также укрепились в направлении Гегаркуника. В сентябре 2022 года Азербайджан уже вторгся в Джермук», - отметил он.

Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся в мае. Ереван заявил тогда о закреплении войск противника на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанские военные вышли на эти рубежи по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года - ранее эти две армянские области примыкали к так называемому "Поясу безопасности" непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Армяно-азербайджанская граница и на этом, и на других участках точно не определена со времени распада СССР. Подробнее о пограничном конфликте рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Армения потребовала у международного сообщества признать, что Азербайджан вторгся и оккупировал ее суверенные территории, добавил политобозреватель. «Армения заявляет о нарушении ее территориальной целостности. И взаимное признание, безусловно, подразумевает, что Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении. Однако это теоретически, на практике все неопределенно. Баку заявляет, что готов признать территориальную целостность Армении, но в вопросе границ нет никакой определенности», - пояснил Бадалян.

Стороны заявляют о готовности признать территориальную целостность, чтобы выглядеть конструктивными, предположил он. «Это нужно, в первую очередь, Азербайджану, который не желает подписать мирный договор, полагая, что может силой решить вопросы в этих геополитический условия», - сказал политобозреватель.

Бадалян считает, что для Армении вопрос территориальной целостности является "красной линией". На его взгляд, если Азербайджан не выведет войска, Армения не подпишет с ним какой-либо документ.

«Сомнительно, что Ереван откажется от оценки, что Азербайджан вторгся и оккупировал суверенные территории Армении. Однако, в конечно счете, на все эти вопросы должен ответить сам Пашинян, который в курсе переговорного процесса», - подчеркнул он.

Политолог Андриас Гукасян заявил, что Азербайджан осуществил акт агрессии против Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года.

«Это чревато для Азербайджана политическими последствиями. И для него важно, чтобы из Армении звучали утверждения, что у сторон нет территориальных претензий», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Заявления сторон о готовности признать территориальную целостность ни о чем не говорят, добавил политолог.

«Есть вопросы, которые имеют свое решение. Ни Пашинян, ни Алиев не в состоянии менять эти решения. Пашинян не уполномочен подписывать какой-либо документ в ущерб территориальной целостности Армении. Согласно Конституции, территориальные изменения могут быть приняты только посредством референдума», - пояснил Гукасян.

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