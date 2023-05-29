Степанакерт отреагировал на требования Алиева

29 мая 2023, 14:40

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Президент и парламент Нагорного Карабаха избраны народом, и требование президента Азербайджана о роспуске органов власти незаконно, заявила пресс-секретарь президента непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил силовой операцией, если жители Нагорного Карабаха не подчинятся законам Азербайджана. Он также потребовал распустить органы власти непризнанной республики.

"У нас есть возможность провести любую операцию в том регионе. Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - заявил Алиев.

Заявление Ильхама Алиева прокомментировала пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян. Требования Алиева она назвала незаконными.

"Азербайджан неоднократно говорил с народом Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") на языке силы. Мы были и продолжаем быть свидетелями проявления агрессии в форме локальных боевых действий, блокады, энергетического и иного давления. На этот раз президент Азербайджана добавил также незаконные требования к избранным властям народа Арцаха", - приводит сегодня ее слова "Арцахпресс".

Президент и Национальное собрание Нагорного Карабаха обладают "первичным мандатом народа Арцаха", они "избраны на основе демократических принципов и Конституции Республики Арцах", подчеркнула пресс-секретарь президента.

"Президент Азербайджана прекрасно понимает, что основным источником субъектности Арцаха являются эти государственные институты, и, предъявляя такие требования, он фактически признает легитимность и важность этих институтов. Наряду с активными международными усилиями, направленными на обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе, очередные угрозы президента Азербайджана народу и государственности Арцаха направлены на срыв перспективы эффективности этих усилий", - приводятся в публикации слова Аванесян.

Напомним, после того, как Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали его заявление неприемлемым. Жители региона "не откажутся от борьбы", подчеркнули они.

Армянонаселенный Нагорный Карабах провозгласил свою независимость в сентябре 1991 года. Армения за более чем 30 лет не признала его суверенным государством, хотя инициатива по признанию появилась в 2020 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

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