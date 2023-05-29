Алиев пригрозил спецоперацией Нагорному Карабаху

29 мая 2023, 09:21

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Жители Нагорного Карабаха должны подчиняться законодательству Азербайджана. Его военные готовы провести операцию для восстановления суверенитета на этой территории, заявил президент республики Ильхам Алиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 мая премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, однако Баку должен наладить со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян.

Нагорный Карабах должен подчиняться законодательству Азербайджана, заявил президент республики Ильхам Алиев. "[Жители Нагорного Карабаха должны] подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана", – процитировал Алиева 28 мая Haqqin.az.

"Если вы нарушаете эту договоренность, то сами же поплатитесь за это", – добавил он.

Для восстановления суверенитета на территории Нагорного Карабаха Азербайджан готов провести любую операцию, подчеркнул Алиев. "Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе. Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", – привел Day.az слова Алиева.

Напомним, после того, как Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали его заявление неприемлемым. Жители региона "не откажутся от борьбы", подчеркнули они.

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