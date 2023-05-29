На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

29 мая 2023, 10:12

Азербайджан сообщил о перестрелке в зоне карабахского конфликта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Позиции азербайджанских военных в Агдамском районе были обстреляны с подконтрольной властям Нагорного Карабаха территории, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Нагорный Карабах отверг сведения об обстреле.

По данным Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанских военных в Агдамском районе были обстреляны с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха вечером 28 мая.

"Азербайджанские военные открыли ответный огонь", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Сведения о том, что подразделения сил обороны Нагорного Карабаха будто бы вечером 28 мая обстреляли позиции азербайджанских военных, не соответствуют действительности, заявило сегодня на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что президент Ильхам Алиев ранее потребовал от жителей Нагорного Карабаха соблюдения законодательства Азербайджана. Также он заявил, что Азербайджан готов провести спецоперацию по восстановлению суверенитета на территории Нагорного Карабаха.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Примечание:

"Армения обвинила Азербайджан в обстреле", "Лавров заявил о начале работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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