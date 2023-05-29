Азербайджан обвинил карабахских военных в строительстве укреплений под видом сельхозработ

29 мая 2023, 18:58

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Карабахские военные под видом сельхозработ начали установку фортификационных сооружений, работы остановлены после вмешательства азербайджанских военнослужащих, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил силовой операцией, если жители Нагорного Карабаха не подчинятся законам Азербайджана. Он также потребовал распустить органы власти непризнанной республики. Президент и парламент избраны народом, и требование Алиева незаконно, заявила сегодня пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха.

Сегодня "члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы" попытались установить "долговременные фортификационные сооружения" перед позициями азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском, Шушинском, Лачинском и Кельбаджарском районах "под предлогом сельскохозяйственных работ", заявило Минобороны Азербайджана, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены", - говорится в пресс-релизе военного ведомства. Какие именно меры были приняты, Минобороны не уточнило.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 18.57 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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