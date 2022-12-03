Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта

03 декабря 2022, 21:26

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Позиции азербайджанской армии сегодня днем были обстреляны на Ходжавендском направлении, сообщило Минобороны Азербайджана. Армия обороны Нагорного Карабаха отвергла эти обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на Шушинском и Агдамском направлениях . Армия обороны Нагорного Карабаха назвала это сообщение не соответствующим действительности.

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле азербайджанских позиций в Карабахе. "3 декабря примерно в 16.30 (15.30 мск) члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском (армянское название Ходжавенда - Мартуни, Прим. "Кавказского узла") направлении", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, перевел пресс-релиз ведомства корреспондент "Кавказского узла".

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Армия обороны нагорного карабаха назвала это сообщение не соответствующим действительности. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что около 16.30 3 декабря подразделения АО, якобы, открыли огонь по азербайджанским позициям, дислоцированным на оккупированных территориях Мартунинского района Арцаха, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщение, которое опубликовано на странице ведомства в Facebook*.

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