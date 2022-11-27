27 ноября 2022, 08:19

Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Нагорном Карабахе зафиксированы три случая нарушения режима прекращения огня, проводится разбирательство, заявило Минобороны России.

Как информировал "Кавказский узел", 26 ноября азербайджанское оборонное ведомство сообщило, что армянские военные дважды обстреляли позиции военных Азербайджана. С аналогичным обвинением в адрес Азербайджана выступила Армения.

В зоне карабахского конфликта миротворцами зафиксированы три нарушения режима прекращения огня, сообщило Минобороны. "По данным фактам командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводится разбирательство", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства вечером 26 ноября.

На 07.25 на сайтах Минобороны Армении и азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, с 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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Примечание:

"Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха", "Азербайджанские аналитики сочли резолюцию Сената Франции уходом от реальности", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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