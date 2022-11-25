Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами

25 ноября 2022, 06:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военное ведомство Азербайджана обвинило российский миротворческий контингент в искажении названий населенных пунктов. Кроме того, Баку опроверг обвинение в нарушении азербайджанскими военными режима прекращения огня.

Протест Баку вызвал информационный бюллетень, опубликованный в 19.00 24 ноября на сайте российского военного ведомства. "В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня азербайджанской стороной в районе Магавуз. Пострадавших в результате инцидента нет. Командованием РМК во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон проводится разбирательство по данному факту", - говорится, в частности, в бюллетене.

"Доводим до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского населенного пункта, упомянутого ими как «Магавуз», - ЧАРДАГЛЫ. Подразделения Азербайджанской Армии не нарушали режим прекращения огня и не открывали огонь в этом направлении", - говорится в распространенном в ночь на 25 ноября пресс-релизе Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что ранее "в Минобороны РФ, прежнему и нынешнему командованию РМК, а также в Турецко-Российский совместный мониторинговый центр были направлены перечень и карта населенных пунктов Карабахского экономического района с названиями, соответствующими азербайджанским топонимам". Однако в официальных сообщениях РМК, публикуемых на официальном сайте Министерства обороны РФ, «названия азербайджанских населенных пунктов упоминаются с вымышленными армянскими топонимами».

Военное ведомство Азербайджана также упрекнуло Минобороны РФ в том, что предоставленная российской стороне информация о недавних нарушениях режима прекращения огня военнослужащими Армении не находит отражения в официальных заявлениях российского миротворческого контингента.

«Призываем командование временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики российского миротворческого контингента указывать в соответствующих сообщениях названия населенных пунктов на территории Азербайджана с правильными топонимами», - говорится сообщении Минобороны Азербайджана.

Комментариев российской стороны в связи с заявлением военного ведомства Баку пока не поступало.

Отметим, что карабахский конфликт сопровождается "топономическими войнами". Так в марте 20222 года Баку обвинил российских миротворцев в том, что они используют устаревшие топонимы, такие как Нагорный Карабах, который Азербайджан призывает называть Карабахским экономическим районом. 24 марта армянская сторона заявила, что азербайджанские силы перешли линию соприкосновения и заняли село Парух (азербайджанское название - Фаррух).

Российские миротворцы подтвердили факт инцидента, заявив, что азербайджанскими войсками «нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа Bayraktar-TB2 по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух».

«На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Название села, упоминаемого в заявлении, не Фурух, а Фаррух», - заявило Минобороны Азербайджана в релизе, опубликованном 26 марта на сайте ведомства.

"Призываем не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение «Нагорный Карабах» и правильно указывать название территорий Азербайджана", - говорится в релизе.

Жители Нагорного Карабаха настаивают на сохранении армянских топонимов. В январе 2022 года они обратились к компании Google с просьбой не допустить удаления армянских топонимов с карт региона.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.