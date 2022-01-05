Петиция в защиту карабахских топонимов набрала более 3000 подписей

05 января 2022, 13:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Компании Google следует не допустить удаления армянских топонимов с карт Нагорного Карабаха, указали авторы петиции после того, как МИД Азербайджана потребовал от Google оставить на картах лишь азербайджанские топонимы. За два дня петиция набрала 3043 подписи.

Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе стороны конфликта начали обмениваться обвинениями в стремлении уничтожить следы пребывания армянского либо азербайджанского народа на этой территории. В частности, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Петиция "Stop Azerbaijan from erasing Armenian cultural heritage" ("Помешать Азербайджану уничтожить армянское культурное наследие") размещена на платформе Change.org "два дня назад", точная дата публикации не указана. Петиция создана пользователем "Центр за правду и справедливость" и адресована корпорации Google.

"23 декабря 2021 года МИД Азербайджана официально обратилось с просьбой изменить "искаженные" армянские названия на картах Google на азербайджанские названия... Результатом будет значительное уничтожение армянского культурного наследия Арцаха (Нагорного Карабаха), что является формой культурного геноцида... Скажите Google, чтобы он остановил Азербайджан от уничтожения армянского культурного наследия", - говорится в тексте петиции, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

По дипломатическим каналам перед компанией Google поднят вопрос о том, что на географических картах в приложении Google Maps "вместе с официальными названиями на азербайджанском языке территорий Карабахского региона Азербайджана указаны их искаженные названия на армянском языке", сообщила 23 декабря 2021 года глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. "Руководству компании направлено письмо об искажении топонимов азербайджанских территорий", - сказала она.

По словам Лейлы Абдуллаевой, в мае 2021 года на ежегодной сессии Группы экспертов по географическим названиям ООН МИД Азербайджана представил национальный отчет, подготовленный совместно с Минэкологии и природных ресурсов.

"Отчет содержал перечень официально утвержденных и стандартизированных названий 4589 населенных пунктов на азербайджанском, английском и русском языках, а также названия 125 географических объектов, расположенных на территориях, затронутых армяно-азербайджанским конфликтом. В соответствии с резолюциями, принятыми в рамках Конференции по стандартизации географических названий ООН, недопустимо внесение изменений в стандартизированные географические названия полномочной государственной структурой какой-либо страны, и эти изменения не могут быть признаны ООН. Что касается платформы Google Maps, то хочу отметить, что она функционирует по принципу индивидуальных обращений пользователей. С этой точки зрения чрезвычайно важны письменные обращения в компанию граждан и неправительственных организаций. В настоящее время этот вопрос находится в центре внимания, и продолжают приниматься меры по устранению искажений", - привело слова Абдуллаевой Day.Az.

К 13.01 мск 5 января электронная петиция к Google набрала 3043 подписи. Авторы некоторых из них пояснили в комментариях свою позицию. "Google не должен поддаваться азербайджанской пропаганде и не должен вносить свой вклад в культурный геноцид", - указал, в частности, пользователь с ником Lily Ray, чей комментарий перевел с английского языка "Кавказский узел".

"Я подписываю, потому что спонсируемая государством машина пропаганды [...] в Азербайджане нацелена на каждый объект наследия армянского происхождения", - написала Alenoush Aivazian, слова которой также перевел с английского языка "Кавказский узел".

Напомним, 16 ноября 2020 года ученые, активисты и журналисты обратились к Владимиру Путину с просьбой защитить памятники культуры и истории в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана также призвали ЮНЕСКО взять под охрану исламские и христианские памятники культуры на этих территориях. ЮНЕСКО следует усилить работу в регионе, указал МИД России. Генпрокуратура Армении заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".