Законодательное собрание Аризоны признало право Нагорного Карабаха на самоопределение

29 мая 2023, 01:47

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Декларацию о признании права Нагорного Карабаха на самоопределение приняло Законодательное собрание штата Аризона. Он также призвал привлечь Азербайджан к ответственности за агрессию против армянского народа.

Армянонаселенный Нагорный Карабах провозгласил свою независимость в сентябре 1991 года. Армения за более чем 30 лет не признала его суверенным государством, хотя инициатива по признанию появилась в 2020 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

Законодательное собрание штата Аризона (The Arizona State Legislature) подтвердило право Нагорного Карабаха на самоопределение, приняв соответствующую декларацию, сообщается 28 мая на сайте Армянского национального комитета Америки (Armenian National Committe of America, ANCA).

Законодательную работу возглавили лидеры армянской общины штата Аризона Артур Артенян и Вардан Арабян в сотрудничестве с ANCA. В декларации приводятся факты незаконной передачи Нагорного Карабаха Азербайджанской ССР. "Несмотря на исторические и культурные связи, в 1921 году Иосиф Сталин самовольно отделил Арцах (Нагорный Карабах) от Армении и передал его под управление Советского Азербайджана в нарушение национальных, территориальных и человеческих прав армянского народа", - говорится в принятой декларации.

В документе Нагорный Карабах назван "коренной родиной армянского народа, которая на протяжении нескольких тысячелетий была центром армянской культурной, политической и религиозной жизни".

"После десятилетий угнетения под правлением Советского Азербайджана армяне Арцаха (Нагорного Карабаха) путем всенародного референдума проголосовали за осуществление своего права на самоопределение и провозгласили независимость от Советского союза", - говорится в декларации законодательного органа Аризоны.

После этого регион был ввергнут в кровавый конфликт. Было достигнуто соглашение о прекращении огня, говорится в декларации, "однако Азербайджан продолжал угрожать безопасности и суверенитету Арцаха (Нагорного Карабаха), и кульминацией этого стала война 2020 года, в результате которой Нагорный Карабах потерял 70% своей территории.

Законодательный орган Аризоны призывает международное сообщество положить конец вековому конфликту. "Я, Бен Тома, спикер Палаты представителей Аризоны, признаю и поддерживаю право Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение и его постоянные усилия по развитию в качестве свободного и независимого государства, чтобы гарантировать гражданам Арцаха (Нагорного Карабаха) права, присущие свободному и независимому обществу", - говорится в тексте декларации.

Спикер Палаты представителей также призвал правительство США укреплять экономические и культурные отношения Штатов с Нагорным Карабахом и его гражданами и продолжать содействовать гуманитарному и экономическому восстановлению региона.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы". Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Политологи в Ереване и Баку поспорили о последствиях признания Арменией территориальной целостности Азербайджана.

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