Политологи поспорили о последствиях признания Арменией территориальной целостности Азербайджана

25 мая 2023, 22:54

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Признанием территориальной целостности Азербайджана Никол Пашинян стремится обезопасить Армению, при этом его заявление остается декларативным, пока не оговорено применение международных механизмов для защиты прав жителей Нагорного Карабаха, отметили политолог Армен Варданян и политобозреватель Наира Айрумян. Такое заявление стало шагом на пути к урегулированию в регионе, несмотря на то, что ряд территориальных претензий сохраняется, подчеркнули политологи Шахин Гаджиев и Тофиг Дадашев.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы". Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил сегодня Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении.

Армянские политологи сочли слова Пашиняна декларативными

Пашинян на недавней пресс-конференции, в частности, заявил, что взаимное признание территориальной целостности должно произойти с внедрением международных механизмов защиты прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, подчеркнула политобозреватель Наира Айрумян.

"Эти механизмы предполагают широкий спектр прав – признание самоопределения и культурной автономии, свой флаг, парламент и армию. Главный элемент механизмов - ввод в Арцах должны международных сил, которые гарантируют реализацию этого механизма. И это по определению не может быть Россия. Ни Брюссель, ни Вашингтон не станут лоббировать международные механизмы, гарантом которых должна быть Россия. Речь идет о вовлечении международных сил и организаций", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

О необходимости международных гарантий Пашинян завил в ходе пресс-конференции 22 мая "Вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться посредством диалога Степанакерт-Баку. Мы считаем важным создание международных гарантий для этих переговоров. Мы имеем в виду, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха может быть предан забвению, и Азербайджан продолжит с применением силового рычага проводить политику этнической чистки и геноцида армян Нагорного Карабаха. Мы считаем важным, чтобы были гарантии, что эта политика не будет продолжаться", - привело его слова News.Am.

Речь об изменении парадигмы, которая не может рассматриваться в отрыве от мировых геополитических процессов, добавила политобозреватель."Если в этом контексте рассматривать, остается один вопрос – будет Пашинян настаивать на этих механизмах до конца, или подпишет договор без них? Но это зависит не только от Пашиняна. Есть международные акторы, которые заявили о необходимости внедрения механизмов. Не потому что они пекутся о безопасности армян Арцаха, а потому что это геополитический расклад, которые предусматривает наличие международных сил и права на Южном Кавказе", - подчеркнула Айрумян.

По ее наблюдениям, в Азербайджане сдержано отреагировали на слова Пашиняна. "Если бы среагировали на признание территориальной целостности, должна была быть реакция на международные механизмы. Однако в Азербайджане решили промолчать", - сказала она.

На практике заявление о признании территориальной целостности абстрактное, так как без внедрения международных механизмов оно никакого практического значения не имеет, считает Айрумян.

Армянская сторона концентрирует внимание на международных механизмах защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, согласился политолог Армен Варданян. "Армения неоднократно заявляла, что в мирном договоре отводит место внедрению этих механизмов, а также прямому диалогу Степанакерт-Баку. Вопрос самоопределения не поднимается, однако это не означает, что Армения признает конфликт как внутреннюю проблему Азербайджана", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Практическое значение этого заявления кроется в стремлении обезопасить Армению от периодических атак Азербайджана, добавил политолог. "Кроме того, Армения показывает мировому сообществу, что не имеем территориальных претензий к Азербайджану. Это попытка маневрирования, которая позволяет избежать давления мирового сообщества. И вся ответственность ложится на Азербайджан, который не желает выводить войска с территорий Армении", - пояснил Варданян.

Азербайджанские аналитики подчеркнули важность заявления Пашиняна

Азербайджан в целом не имел территориальных претензий к Армении, сказал бакинский аналитик, редактор агентства Turan Шахин Гаджиев. "В Азербайджане говорили о правах азербайджанцев на возвращение в места исторического проживания на территории современной Армении. Проблема была в Армении, которая не признавала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Однако впервые в Праге в прошлом году стороны выразили готовность признать территориальную целостность в рамках границ на момент распада СССР. В этом месяце на Брюссельской встрече они подтвердили это. Сегодня впервые оба лидера в очной форме выразили поддержку территориальной целостности своими устами", - подчеркнул он,

По его словам, следующим шагом должно стать подписание главами Армении и Азербайджана документа, фиксирующего эту договоренность. На его взгляд, принципиальным моментом является признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Это создает основу для установления отношений между Баку и Ереваном, делимитации границы, открытию транспортных коммуникаций.

Он отметил, что остается проблема сохранения под контролем Армении еще восьми сел (семи в Газахском районе и села в Нахичеванской автономной республике, три из которых являются анклавными). Еще один анклав Армении под контролем Азербайджана. Однако в ходе переговоров по делимитации стороны могут достичь взаимных компромиссов и найти решения по частичному обмену территорий так в эквивалентных площадях, полагает Гаджиев.

Эксперт Центра экстремальной журналистики Тофиг Дадашев также считает заявления лидеров Азербайджана и Армении о взаимном территориальной целостности на переговорной площадке важным шагом на пути урегулирования. "Следующим шагом должно стать подписание документа об этом. Конечно, это еще не окончательное урегулирование конфликта. Но важно признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Собственно с отрицания этого и начинался конфликт. Теперь признание этого должно стать началом конца конфликта. Важно что это прозвучало в Москве. Это лишает карабахские <власти> надежд на какое-то признание их. И США, и ЕC, и Россия признают урегулирование на условиях интеграции армян Карабаха в состав Азербайджана. Это является залогом скорого завершения конфликта", - сказал Дадашев корреспонденту "Кавказского узла".

Алиев и Пашинян поспорили после взаимного признания территориальной целостности

Отметим также, что на сегодняшнем заседании саммита ЕАЭС в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана поспорили из-за терминологии. Причиной стало использование Алиевым термина "зангезурский коридор". В ответ Пашинян сказал, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре — Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет и использованный им термин принят в международной практике, сообщило сегодня РИА "Новости".

Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился. Президент России Владимир Путин заявил, что терминология, другим словом называемая юридической термином — коридор, дорога, важна, есть противоречия, но гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренность. И это база, чтобы договориться по другим вопросам, говорится в публикации.

Сегодня же состоялась трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и Путина.

Армения готова разблокировать все транспортные и экономические связи и коммуникации, заявил Никол Пашинян, остановившись на блокировке Лачинского коридора, а также поставок газа и электроэнергии в регион. По его словам, затруднены также поставки продовольствия.

"Сегодня мы в рабочем режиме обсуждали вопросы, связанные с разблокировкой региональных коммуникаций. Я хочу еще раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом: мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны", - приводятся его слова на сайте Кремля. Пашинян выразил надежду, что Азербайджан откроет для грузов свою железную дорогу через Нахичевань, "например, в РФ, в Исламскую Республику Иран".

Владимир Путин отметил, что Россия не меняла своей позиции насчет Лачинского коридора. "Всё должно быть в соответствии с духом и буквой этого нашего трёхстороннего заявления", - заявил он.

Вопросы разблокировки коммуникаций будут обсуждаться на встрече вице-премьеров трех стран, которая состоится через неделю, сообщил Путин. "Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и незачищенные пока, так скажем, вопросы снимут", - привело его слова ТАСС.

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