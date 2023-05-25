Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга

25 мая 2023, 17:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы".

Пашинян впервые публично признал Карабах частью Азербайджана по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе 14 мая. "Лидеры (Армении и Азербайджана) подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров)", заявил глава Евросовета Шарль Мишель после встречи. Отметим, еще до встречи в Брюсселе Пашинян заявлял, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга. "Я подтверждаю, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорию Армянской ССР Республикой Армения", - заявил он, выступая в парламенте страны 18 апреля.

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, на этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию отношений", - привела его слова в ходе выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета Российская газета".

По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном, сообщила сегодня "Новая газета" со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

Алиев заявил, что "есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана". Он также подчеркнул, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.