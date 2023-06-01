Шарль Мишель назвал продуктивной встречу в Кишиневе Алиева и Пашиняна

01 июня 2023, 20:41

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На встрече в Кишиневе премьер-министра Армении и президента Азербайджана обсуждались вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, разблокировки коммуникаций в регионе, сообщил сегодня председатель Евросоюза Шарль Мишель. По его мнению, встреча стала продуктивной, обсуждение этих вопросов будет продолжено 21 июля в Брюсселе.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил возможности заключения мира с Азербайджаном в Кишиневе 1 июня на пятисторонней встрече премьер-министра Армении, президента Азербайджана, главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии. "Что касается вероятности подписания на этой встрече соглашения о мире с Азербайджаном, то должен сказать, что мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения. Это уже четвертая редакция проекта мирного соглашения", - заявил он 29 мая. Это заявление было сделано на фоне высказывания Алиева о возможности спецоперации в Нагорном Карабахе.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров. Угрозами о спецоперации в Карабахе Ильхам Алиев пытается добиться выгодных для Баку условий на фоне конфликта Запада и России, но это отдаляет подписание мирного договора, считают армянские политологи. Азербайджанские аналитики не исключили военную эскалацию в Карабахе, отметив, что мирные переговоры Армении и Азербайджана зашли в тупик.

В Кишиневе состоялась пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе встречи были обсуждались "вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитацией и безопасностью границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, а также пленными, пропавшими без вести и другими гуманитарными проблемами", сообщила сегодня пресс-служба премьер-министра Армении

На 21 июля в Брюсселе запланирована встреча премьер-министра Армении, председателя Европейского совета и президента Азербайджана, говорится в сообщении на сайте главы правительства Армении.

На сайте президента Азербайджана размещено сообщение о том, что неформальная пятисторонняя встреча в Кишиневе состоялась, однако ее подробности и оценки к 20.40 мск не приведены.

Председатель Евросоюза Шарль Мишель оценил встречу как продуктивную. "Мы только что провели очень продуктивную встречу с президентом Алиевым, премьер-министром Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. У нас была возможность затронуть все темы, которые мы обсуждали в Брюсселе в мае - коммуникации, безопасность и права, делимитацию границ, мирный договор.Эта встреча стала хорошей подготовкой к последующей встрече, которая состоится в Брюсселе 21 июля. Это означает, что мы много работаем и намерены поддерживать все позитивные усилия для нормализации отношений", - заявил Мишель на видео, которое опубликовано на его странице в Twitter.

Председатель Евросоюза также отметил, что "намерен пригласить президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, канцлера Шольца и президента Макрона на следующее заседание Европейского политического сообщества, которое состоится в Испании". "Мы со стороны ЕС сделаем все, чтобы помочь, оказать содействие, добиться большего прогресса в нормализации отношений», - говорится в заявлении Мишеля.

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