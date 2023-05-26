Аналитики в Баку убеждены в отсутствии препятствий для возвращения армян в Карабах

26 мая 2023, 22:02

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Армянским жителям Карабаха запрещают выезжать через Лачинскую дорогу в Армению местные власти, чтобы поддерживать тезис о блокаде региона, уверен военный эксперт Азад Исазаде. Азербайджан заинтересован в том, чтобы через пропускной пункт проходило больше машин и людей, что стало бы подтверждением отсутствия каких-то искусственных преград для движения по Лачинской дороге, заявил директор информагентства Turan Мехман Алиев.

"Кавказский узел" писал, что около 150 жителей Нагорного Карабаха не могут вернуться из Армении вопреки заверениям Азербайджана о беспрепятственном проезде через пункт пропуска в Лачинском коридоре, сообщил карабахский омбудсмен. Местные жители подтвердили, что не рискуют ехать через КПП из-за опасений за свою безопасность и риска застрять в Армении.

Поскольку погранично-пропускной пункт "Лачин" только создан и находится в зоне вооруженного конфликта, на нем действует особый режим пропуска, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. Однако он напомнил о заявлении МИД Азербайджана об обеспечении пропуска армянских жителей Карабаха в обоих направлениях. Ведомство заявляло, что этот механизм будет обеспечиваться во взаимодействии с российскими миротворцами.

На КПП будут созданы условия для упорядоченного проезда жителей Карабаха в Армению и Азербайджан в обоих направлениях, заявил МИД Азербайджана 23 апреля. "Указанный механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к сотрудничеству с Арменией в целях обеспечения транспарентного и безопасного контрольно-пропускного режима на границе с Арменией", - говорится в заявлении ведомства.

"В СМИ уже были показаны кадры проезда армянских жителей в обоих направлениях. Режим пропуска упрощенный. Люди только предъявляют паспорта, которые сканируются сотрудниками погранслужбы, как это принято в международной практике на пограничных переходах. Пациентов, перевозимых скорой помощью и Красным Крестом вообще не высаживают из машин для паспортного контроля", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Он усомнился в достоверности утверждений о том, что армянских жителей Карабаха не пропускают обратно домой. Вместе с тем, Исазаде не исключил, что при пропуске отдельных лиц может возникать необходимость в дополнительной проверке.

С 5 марта, после убийства полицейских, ни один житель Нагорного Карабаха не вернулся по Лачинской дороге. В начале апреля миротворцы попытались привезти из Гориса 27 жителей Араха, но азербайджанская сторона у города Шуши их просто остановила, и их не пустили на родину, сообщил сегодня утром омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян "Кавказскому узлу".

"В связи с состоянием вооруженного конфликта внутрь Азербайджана могут пропускаться только армянские жители Карабаха, которых Баку считает азербайджанскими гражданами. Надо полагать, что для проезда обратно в сначала представляются миротворцами списки лиц, которые желают следовать в Карабах. С учетом данных интегрированных международных систем паспортов, азербайджанские пограничники могут устанавливать, что конкретный владелец паспорта, а у жителей армянонаселенного Карабаха паспорта Армении, действительно является уроженцем Карабаха. Возможно, в отдельных случаях, для установления этого может потребоваться дополнительная проверка. Все эти вопросы будут быстрее решены, если армянская община Карабаха пойдет на сотрудничество с Баку по вопросам реинтеграции. Отмечу, что нынешний порядок пропуска временный, рано или поздно армянским жителям Карабаха придется получать азербайджанские паспорта", - сказал Исазаде.

Он усомнился также достоверности информации в том, что пограничники не пропускают тела умерших жителей Карабаха."Если пропускаются живые жители, то с какой стати не пропускать провоз тел умерших. Тем более, что конкретных примеров не было, все утверждения голословны. В СМИ сообщали об одном случае, но почему-то женщина, у которой не пропустили в Карабах тело брата, предпочла остаться анонимной. А вообще, на всех границах существуют правила провоза тел скончавшихся людей. Должны быть документы, подтверждающие личность умершего и сопровождающих лиц", - отметил Исазаде.

Тела 34 умерших карабахцев, умерших в Ереване или других регионах Армении, не разрешают перевезти в Арцах. "Часть их похоронены с условием перезахоронения, часть находятся в моргах", - сказал ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Жительница Степанакерта сообщила, что ее брат с онкологическим заболеванием несколько недель назад был перевезен на лечение в Армению, однако на днях скончался. "Все его родные и близкие находятся в Арцахе, его похороны должны были состояться в Степанакерте 25 мая. Из Еревана его тело перевезли в Горис, чтобы привезти в Степанакерт. Однако азербайджанская сторона не разрешила привезти тело моего брата", - сообщила она "Кавказскому узлу".

Что касается утверждений о "сборе персональных данных" пересекающих границу, то это также общепринятая практика на пограничных переходах. "Необходимо фиксировать, кто и когда пересек к границу, чтобы на обратном пути не было вопросов, как он выезжал из страны. Ведь отсутствие отметки в погрансистеме означает, что человек незаконно пересек границу. Регистрация переходящих границу также осуществляется с целью борьбы с преступностью. К примеру, человек может находиться в розыске по подозрению в совершении преступлений. Или же подозреваемый может дать показания, что в день преступления находился за рубежом, и погранслужба может прояснить. действительно ли он выезжал из страны или нет", - сказал Исазаде.

По его словам, официальной информации о числе жителей Нагорного Карабаха, проехавших через пункт на Лачинской дороге, нет. "Погранслужба и другие госорганы Азербайджана пока не предоставляли официальных данных. С учетом повышенного внимания медиа к данному вопросу можно оперировать данными СМИ. Основываясь на этих сообщениях, можно констатировать, что погранпереходом воспользовались очень мало людей. В основном выезжали в Армению больные. Обратно заезжали главным образом армянские жители сел Шушинского района, которые выезжали в Армению до открытия пункта и в первые дни после начала функционирования погранперехода", - сказал Исазаде.

Военный эксперт полагает, что это связано с запретом, введенным властями Карабаха и Армении. "Армянская сторона фактически бойкотирует пропускной пункт "Лачин", считая его незаконным, ибо она лишается возможности бесконтрольного использования дороги, в том числе для военных перевозок в Карабах и вывоза оттуда руд драгоценных металлов и других полезных ископаемых", - указал он.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Власти Карабаха, по его словам, запрещают армянским жителям Карабаха выезжать через Лачинскую дорогу в Армению "с целью продолжения попыток формирования в международном общественном мнении представления о блокаде региона". "Власти Армении также поддерживают это и всячески отказываются от сотрудничества по этому поводу. Однако все эти действия только наносят ущерб интересам армянских жителей Карабаха. А попытки инсинуаций, придание политического подтекста обычным техническим вопросам имеют пропагандистские цели апелляции к различным международным акторам. Азербайджан на своей суверенной, международной признанной территории установил пропускной пункт и никто не может принудить ликвидировать его", - отметил Исазаде.

Что касается проезда в Нагорный Карабах граждан иностранных государств, Азербайджан вправе ограничивать посещение этих территорий в связи с вооруженным конфликтом, подчеркнул Исазаде.

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев также усомнился в правдивости утверждений о том, что Азербайджан препятствует возвращению армянских жителей Карабах. "Азербайджан заинтересован в том, чтобы через пропускной пункт проходили больше машин и людей, что стало бы подтверждением отсутствия каких-то искусственных преград для движения по Лачинской дороге. Это не Баку создает препятствия, а сами руководители карабахских армян лишают их нормально й жизнедеятельности. Для них пропускной пункт "Лачин" является крахом последней надежды на достижение "независимости Нагорного Карабаха", поскольку Баку полностью берет под контроль свои границы и лишает власти Карабаха всякой поддержки от внешнего мира. Поэтому они всячески блокируют использование пропускного пункта армянами Карабаха, все более осложняя им жизнь", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Со 2 мая карабахские активисты проводили в Лачинском коридоре круглосуточную акцию с требованием убрать азербайджанский КПП, чтобы трасса была открыта для движения всех машин. 24 мая активисты завершили акцию протеста и демонтировали свою палатку. Участники пикета призывали жителей Нагорного Карабаха объединиться для борьбы за свои права, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: акция школьников и студентов против этнических чисток".

По его словам, фиксация на границе персональных данных армянских жителей не имеет никаких других целей, кроме как соблюдения международных процедур пересечения межгосударственных границ.

Алиев отметил, что поскольку в настоящее время, армянская сторона не обеспечивает армянским жителям свободный доступ к проезду через пропускной пункт, то их переход осуществляется в сопровождении российских миротворцев. "Насколько я знаю, выезд в Армению не требует предварительных согласований. А вот въезд в Азербайджан может потребовать предварительного согласования. Это зона конфликта и поэтому азербайджанские пограничники должны удостовериться, что возвращающиеся - действительно жители Карабаха", - отметил Алиев.

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