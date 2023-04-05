Четыре женщины госпитализированы после инцидента в Лачинском коридоре

05 апреля 2023, 09:50

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Женщины, доставленные в больницу Степанакерта миротворцами, после инцидента на заблокированной Азербайджаном дороге Горис-Степанакерт, продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 апреля российские миротворцы попытались переправить 27 граждан Нагорного Карабаха, среди которых женщины, дети и старики, из Гориса домой. Однако участники акции блокады Нагорного Карабаха запретили движение транспортных средств. у четырех человек ухудшилась самочувствие. Российские миротворцы обеспечили cкорую помощь и четверых человек доставили в больницу Степанакерта.

Миротворцы доставили в Республиканский медицинский центр четырех женщин старшего и среднего возраста в тяжелом обморочном состоянии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава непризнанной республики. «Всем женщинам оказана надлежащая медицинская помощь, но они продолжают пока находиться под наблюдением врачей».

"Кавказский узел" также сообщал, что жители Азербайджана, которые блокируют Лачинской коридор, заявляют, что их акция носит исключительно экологический характер. Однако ранее правозащитники указывали, что к блокировке дороги имеет отношение официальный Баку.

Участники блокады ранее пропускали по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста, несмотря на то, что 22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

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