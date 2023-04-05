Азербайджанцы отказались пропустить в Степанакерт жителей Нагорного Карабаха

05 апреля 2023, 00:26

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Российские миротворцы попытались перевезти из Гориса в Степанакерт 27 жителей Нагорного Карабаха, однако азербайджанские участники акции протеста на Лачинской дороге отказались пропустить машины, сообщил госминистр непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Протестующие продолжают пропускать по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста, несмотря на то, что 22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

4 апреля российские миротворцы попытались переправить 27 граждан Нагорного Карабаха, среди которых женщины, дети и старики, из Гориса домой. Однако на участке дороги возле Шуши азербайджанцы запретили движение транспортных средств, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян на своей странице в Facebook*.

"В результате вмешательства азербайджанцев четырем гражданам стало плохо, их самочувствие ухудшилось", - перевел сообщение Нерсисяна корреспондент "Кавказского узла". Российские миротворцы обеспечили cкорую помощь и четверых человек доставили в больницу Степанакерта. Остальных граждан российские миротворцы вернули в Горис,так как переговоры с блокирующими проезд азербайджанцами оказались безуспешными.

"Азербайджан демонстрирует совершенно противоположный подход в отношении уезжающих из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") в Армению, что прямо документирует их преступное поведение и намерение изгнать армян из Арцаха", - заявил Гурген Нерсисян.

Жители Нагорного Карабаха провели на Лачинской дороге в ожидании проезда пять часов, несмотря на то, что договоренность об их пропуске была достигнута ранее, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "По предварительным данным, некоторые азербайджанцы даже ворвались в одну из ожидающих машин. Во время ожидания и переговоров у 4 гражданских лиц ухудшилось самочувствие, трое из них упали в обморок", - написал он на своей странице в Facebook*.

Он опубликовал видео с кадрами из автобуса, в котором ехали жители Карабаха, пытающиеся вернуться в свои дома после долгой блокады. "Целый автобус людей, которые приехали из Гориса, хотят вернуться в свои дома, у одного ребенок дома, у другого родители, азербайджанцы не пускают проехать", - говорит мужчина за кадром. Он спрашивает пассажиров, "народ, что будем делать, обратно возвращаемся в Горис или как?". Пассажиры хором отвечают "нет, мы хотим в Степанакерт, нас ждут наши дети", - перевел видео корреспондент "Кавказского узла".

"Различными способами разрешая выход людей из Арцаха, но запрещая въезд, азербайджанские власти открыто проводят политику этнической чистки. Давно очевидно, что единственной причиной наглого поведения азербайджанской стороны, невыполнения призывов международного сообщества и решения Международного суда является созданная вседозволенность, пренебрежение к миротворческой миссии и отсутствие адресных практических карательных действий со стороны всех заинтересованных международных акторов", - заявил Степанян.

По его словам, на данный момент сотни гражданских лиц в Горисе и других населенных пунктах Армении попросту лишены возможности воссоединиться со своими семьями.

"Кавказский узел" также писал, что жители Азербайджана, которые блокируют Лачинской коридор, заявляют, что их акция носит исключительно экологический характер. Однако ранее правозащитники указывали, что к блокировке дороги имеют отношение власти Азербайджана.

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