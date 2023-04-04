Участники акции блокады Лачинского коридора, фото: https://report.az/ru/karabakh/ekoakciya-na-doroge-hankendi-lachyn-prodolzhaetsya-108-dnej-trebovaniya-ostayutsya-neizmennymi/

04 апреля 2023, 10:18

Лачинский коридор остается заблокированным 114-е сутки

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 114-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. Власти Нагорного Карабаха 14 марта приняли решение продлить действия талонной системы до 10 апреля.

За три месяца блокировки Лачинского коридора цены на продукты в Нагорном Карабахе выросли в три раза, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "У нас большинство населения живет от зарплаты до зарплаты. <…> Что делать людям, оставшимся всю зиму без работы из-за блокады и, естественно, без денег, и у которых в домах отключен газ, а теперь грозятся отключить свет?"

" – написал он 1 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, они по-прежнему требуют проведения мониторинга сотрудниками Минприроды Азербайджана месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 114-е сутки, передал сегодня Report.az.

Протестующие пропустили по Лачинскому коридору восемь легковых и одну грузовую машину Красного Креста, сообщило агентство АПА.

Напомним, протестующие пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Нагорного Карабаха в Армению и доставляют гуманитарный груз.

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Примечание:

"Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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