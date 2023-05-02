Карабахские активисты объявили бессрочную акцию протеста на Лачинской дороге

02 мая 2023, 15:39

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Палатка активистов, которые требуют убрать азербайджанский КПП, установлена в Лачинском коридоре. По их словам, акция будет продолжаться до тех пор, пока требование не будет выполнено.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля азербайджанские активисты приостановили пикет в Лачинском коридоре, но дорогу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. Студенты и старшеклассники инициировали сбор подписей под петицией с требованием воспрепятствовать политике Азербайджана в отношении карабахских армян. Представители карабахской оппозиции призвали жителей и власти непризнанной республики провести массовый митинг и потребовать от Азербайджана убрать пропускной пункт из Лачинского коридора, а от российских миротворцев - взять дорогу под свой контроль

Дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, была заблокирована с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор.

В Нагорном Карабахе активисты установили палатки на дороге Степанакерт-Шуши и объявили о проведении бессрочной акции протеста, сообщило сегодня агентство "Новости Армения". "Призываем все аполитичные силы присоединиться к нам. Мы требуем, чтобы Азербайджан немедленно удалил незаконно установленный КПП в Бердзорском (Лачин - азербайджанское название Бердзора - прим. "Кавказского узла") коридоре", - приводятся в публикации слова одного из участников акции. Акция, по его словам, будет продолжаться до тех пор, пока это требование не будет выполнено. Он также отметил, что проводится сбор подписей с требованием убрать КПП из Лачинского коридора.

На видео, опубликованном сегодня изданием News.Am, у дороги видна одна палатка, она установлена поблизости от указателя на въезде в Степанакерт. Около нее собрались не менее семи человек.

Сбор подписей с требованием убрать КПП из Лачинского коридора сегодня стартовал и в Ереване, сообщил один из активистов Аршак Абрамян."Поскольку на данный момент в Армении проживает много вынужденных переселенцев Арцаха, желающих присоединиться к петиции, возникла необходимость открыть соответствующий пункт, где наши соотечественники могут подписать петицию, параллельно заполнив онлайн-петицию", - привело его слова сегодня издание "Арцахпресс". Сбор подписей проводится в здании действующей в Ереване культурной общественной организации "Дизак АРТ", говорится в публикации.

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