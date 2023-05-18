Красный Крест возобновил доставку медикаментов в Нагорный Карабах

18 мая 2023, 20:00

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Международный комитет Красного Креста возобновил перевозку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору, доставив в Нагорный Карабах партии лекарств и медицинских изделий.

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. 11 мая девять пациентов в критическом состоянии были перевезены в Армению в сопровождении российских миротворцев. Такой же рейс состоялся 16 мая.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

МККК возобновил приостановленную 29 апреля перевозку по Лачинскому коридору медикаментов и других предметов медицинского назначения для медучреждений Нагорного Карабаха, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Информационного штаба правительства Нагорного Карабаха.

"17 и 18 мая Международный комитет Красного Креста доставил медикаменты и иные предметы первой необходимости медицинского назначения по Бердзорскому (Лачинскому) коридору для сферы здравоохранения Республики Арцах (Нагорного Карабаха)", - сказал он.

Сотрудница отдела по связям с общественностью МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" эту информацию. "Продолжаются обсуждения со всеми лицами, принимающими решения, с целью возобновления других рода деятельности вдоль Лачинского каридора", - добавила она.

Напомним, с 26 по 29 апреля транспортировка больных организовывалась трижды, но процесс вновь был приостановлен. Лечение в Армении необходимо 30 больным, остальные пациенты карабахских медучреждений страдают из-за нехватки лекарств, заявили власти непризнанной республики.

Тяжелобольные жители Нагорного Карабаха, лишенные возможности попасть в Ереван для лечения, рассказали, что опасаются критического ухудшения здоровья и проблем с возвращением домой, если их выезд организуют миротворцы.

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