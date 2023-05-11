Пациенты из Нагорного Карабаха встревожены прекращением рейсов Красного Креста

11 мая 2023, 06:51

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Тяжелобольные жители Нагорного Карабаха, лишенные возможности попасть в Ереван для лечения, опасаются критического ухудшения здоровья и неопределенно долгой разлуки с родными. Единственный шанс выехать в Армению - договоренность с российскими миротворцами, но этот вариант исключает возвращение домой, сообщили больные.

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении. С 26 по 29 апреля транспортировка больных организовывалась трижды, но теперь процесс вновь приостановлен. Лечение в Армению необходимо 30 больным, остальные пациенты карабахских медучреждений страдают из-за нехватки лекарств, заявили власти непризнанной республики.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Жительница Нагорного Карабаха Нарине Севумян в марте смогла приехать в Ереван на операцию при содействии Красного Креста. До конца реабилитационного периода женщина не рискнула тем же путем возвращаться домой: на запланированное через 15 дней после операции обследование ей пришлось бы вновь выехатьв Ереван, но предположить, насколько это могло быть возможным, она не могла.

"В месяц два раза я должна пойти на обследование, чтобы через шесть месяцев сделать вторую операцию, поэтому возвращаться в Степанакерт не имело смысла, и так выехала с трудом", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Во время ее поездки на машине Красного Креста в Бердзорском (Лачинском) коридоре еще не было КПП. "Мы проехали через так называемых активистов возле Шуши, азербайджанских военных и рядом стоящих миротворцев, и никто не проверял ни наши паспорта, ни наши машины. Лишь представитель Красного Креста вышел из машины, подошел к русским, показал документы и мы проехали", - рассказала Нарине Севумян.

Нарине и ее четырехлетний ребенок сейчас живут у родственников в Ереване. Муж остался в Степанакерте, выехать вместе с семьей ему не разрешили. "Мы с ребенком ютимся в двухкомнатной квартире у родственников, сама, естественно, не могу работать, живем на поддержку родных и на деньги, высланные мужем из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)", - посетовала она.

70-летняя жительница Степанакерта Арлеанна Симонян регулярно приезжала для лечения и обследований в Онкологический центр Еревана, где ее прооперировали 10 лет назад. Из-за блокады она лишилась доступа к лечащему врачу и необходимым медикаментам.

"Я должна поехать в Ереван на обследование, его время уже прошло, а дороги закрыты. После каждого обследования назначаются новые лекарства, новые дозы", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Симонян.

Сейчас Арлеанна Симонян находится под контролем степанкертских врачей. Динамику и результаты обследований она отправляет своему лечащему врачу в Ереван, но получать нужные лекарства, которые и раньше приобретались там, стало сложнее.

Нужные препараты даже в Ереване можно найти не в каждой аптеке, отмечает дочь Арлеанны Анна Симонян, живущая в Армении. С начала блокады ей трижды удалось отправить матери лекарства: через Красный Крест и знакомых, которые смогли вернуться домой. "В последний раз мы отправили ей лекарства на два месяца, они скоро закончатся. Если ничего не изменится она может остаться без лекарств", - переживает Анна.

Армине Малкумян 25 апреля поставили онкологический диагноз в Степанакерте. В тот же день она встала на учет в Минздраве Нагорного Карабаха для срочной перевозки в Ереван через Красный Крест: ей назначены МРТ-исследование и операция, которые недоступны в Степанакерте. Вместе с мужем в статусе опекуна она должна была 8 мая выехать на машине Красного Креста в Ереван, но МККК приостановил перевозки людей из-за новых требований Азербайджана.

У Армине три несовершеннолетних ребенка в возрасте от полутора до 13 лет. "Нам сказали, что только детям младше трех лет разрешают с родителями выехать. Но, исходя из моего состояния, я не знаю, что меня ждет в Ереване после операции, смогу ли я ухаживать за маленьким ребенком. Если появится возможность выехать в Ереван, мне придется его оставить вместе с двумя другими детьми с бабушкой", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Армине работает в детском садике воспитательницей, ее муж взял на работе десятидневный отпуск, чтобы поехать с ней в Ереван на операцию. "Два дня от отпуска прошли, а мы даже не можем выехать. Нам нигде, ни в какой структуре не говорят, сколько придется ждать. В Ереване, когда ознакомились с диагнозом, сказали, что необходимо срочно выехать", - пояснила она.

Если организовать выезд через Красный Крест не получится, Мелкумян планирует обратиться к российским миротворцам и просить об эвакуации. Она отметила, что людям, которых вывозят из Степанакерта в Ереван российские миротворцы, не дают возможности вернуться домой, в отличие от пациентов, выехавших по линии Красного Креста - у МККК есть обязательство возвращать людей в Нагорный Карабах. "Я не знаю, насколько это реально, но у меня нет другого выхода. Если посредством миротворцев удастся и выехать, то вернуться домой к своим несовершеннолетним детям я не смогу", - добавила женщина.

Красный Крест как международный гуманитарный посредник ведет диалог со всеми принимающими решения структурами, для возобновления транспортировки больных необходимо решить ряд вопросов, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Ереванского офиса МККК Зара Аматуни.

"Вопрос не стоит продолжать деятельность или не продолжать, вопрос в том, чтобы проговорить определенные детали процедуры перевозок людей по коридору и прийти к общему пониманию", - сказала она. Аматуни отметила, что МККК занимался не только медицинской транспортировкой больных, но и помогал воссоединиться семьям, которые по разным причинам оказались разделены к началу блокады.

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