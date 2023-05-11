30 жителей Нагорного Карабаха ожидают медицинской эвакуации в Армению

11 мая 2023, 00:58

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Сотрудники Красного Креста с 29 апреля не перевозят больных из Нагорного Карабаха в Армению и не доставляют в регион медикаменты из-за созданных азербайджанской стороной препятствий, заявили в Степанакерте. Транспортировка в Армению необходима 30 больным, остальные пациенты карабахских медучреждений страдают из-за нехватки лекарств.

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении, но 26 апреля она возобновилась. 27 апреля были перевезены 12 пациентов, 29 апреля - еще 16 больных, после этого медицинских эвакуаций не было.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

После установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре Международный Красный крест только трижды организовал транспортировку больных жителей Нагорного Карабаха в Армению, с 29 апреля этот процесс остановлен, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве Нагорного Карабаха.

«Транспортировка больных осуществлялась до начала паспортной проверки азербайджанской стороной. Сейчас более 30 человек ожидают экстренного перевода в профессиональные медучреждения Армении, но уже 11 дней они фактически лишены возможности добраться до Еревана для экстренного лечения. По Лачинскому коридору с начала блокады по сей день в Ереван было доставлено почти 400 больных», - сообщил Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 10 мая.

Международный комитет Красного Креста «ведет диалог со всеми, кто принимает решения, чтобы продолжить свою работу», заявила "Кавказскому узлу" сотрудник информационного отдела миссии МККК в Нагорном Карабаха Этери Мусаелян. Она подтвердила, что в последний раз сотрудники МККК проехали через Лачинский коридор 29 апреля.

Министр здравоохранения Нагорного Карабаха Вардан Тадевосян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «за последние дни с помощью российских миротворцев удалось перевезти только двух пациентов, которые находились в критическом состоянии».

«Недавно возобновившиеся плановые операции были приостановлены из-за нехватки медикаментов и необходимых лекарственных средств», - добавил министр.

С 29 апреля приостановлена не только транспортировка больных в Армению, но и поставка медикаментов в непризнанную республику, сообщили в пресс-службе Минздрава Нагорного Карабаха. «На перекрытом участке дороги в районе Шуши представители силовых структур Азербайджана требовали пройти паспортный и автомобильный контроль от водителей Красного Креста и перевозимых больных, чего ранее не было, что выходит за рамки и противоречит нормам международного гуманитарного права», - сказали в Минздраве Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанская сторона «грубо нарушает достигнутое во время блокады соглашение о транспортировке в Армению лиц, находящихся в тяжелом состоянии», заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

«Азербайджан прямо игнорирует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 21 декабря 2022 года, обязывающее Баку принять все необходимые и достаточные меры для обеспечения перемещения в Армению тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинском лечении, через Лачинский коридор. С 29 апреля при посредничестве МККК полностью прекратилась трнспортировка пациентов в медучреждения Армении. Согласно информации, полученной аппаратом Защитника прав человека, азербайджанская сторона выдвинула дополнительные условия, требуя проверки автомобилей, перевозящих пациентов, а также паспортов сотрудников Красного Креста и пациентов», - говорится в сообщении, распространенном аппаратом омбудсменом Нагорного Карабаха.

Степанян подчеркивает, что «Азербайджан намеренно препятствует поставкам в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) необходимых медикаментов через МККК, в результате чего в медицинских учреждениях возникают серьёзные проблемы».

«Азербайджан не готов занимать конструктивную позицию даже по вопросам гуманитарного характера, не упуская возможности терроризировать мирное население и усугублять его физические и психологические страдания, вызванные блокадой, намеренно углубляя гуманитарный кризис. Поведение Азербайджана прямо противоречит международному праву и принципам гуманизма, что должно быть однозначно осуждено международными организациями и правозащитным сообществом. Мы ожидаем практического вмешательства международных структур в урегулирование этой неотложной гуманитарной проблемы», - заявил омбудсмен Нагорного Карабаха.

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