16 пациентов перевезены из Степанакерта в Армению

29 апреля 2023, 17:44

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Из Степанакерта в медцентры Армении сегодня вывезены 16 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона в течение 14 часов задерживала машины миротворцев с гуманитарным грузом, заявили власти непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля Международный комитет Красного Креста возобновил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении, приостановленную после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор. 27 апреля были перевезены 12 пациентов.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорога была взята под контроль сотрудниками полиции и внутренних войск Азербайджана.

Сегодня при посредничестве МККК 16 больных с патологиями, требующими срочного хирургического вмешательства, были перевезены из Степанакерта в специализированные медцентры Армении, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

"10 пациентов, ранее направленных в рамках государственного заказа на лечение в Армению, сегодня вместе с сопровождающими вернулись в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

До сегодняшнего дня при посредничестве и в сопровождении МКК из Нагорного Карабаха в Армению были перевезены 394 пациентов, сообщил инфоштаб правительства Нагорного Карабаха, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным инфоштаба, азербайджанская сторона в течение 14 часов задерживала машины миротворцев с гуманитарным грузом. "С 21.00 часов 28 апреля до 11.10 часов 29 апреля азербайджанские силовики в районе города Шуши заблокировали движение автомобилей российских миротворческих сил, доставляющих гуманитарный груз из Армении в Арцах, продержав их на дороге около 14 часов", - говорится в сегодняшнем сообщении штаба.

В результате переговоров между командованием миротворцев и азербайджанской стороной было разрешено движение машин, и они двинулись в сторону Степанакерта. "В грузовиках находились в основном продукты питания и бытовые предметы, которые в установленном порядке были погружены в городе Горис Республики Армения для удовлетворения основных потребностей народа Арцаха, находящегося в блокаде", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

В результате блокировки въезда в Лачинский коридор жители четырех сел Шушинского района оказались в полной блокаде, лишившись и транспортного сообщения с Арменией. В селах возникли проблемы с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. До 23 апреля около 400 жителей этих сел были лишены транспортной связи со Степанакертом, но могли ездить в Армению.

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