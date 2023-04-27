Машина Красного Креста. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

27 апреля 2023, 15:07

12 пациентов из Нагорного Карабаха вывезены на лечение в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 12 пациентов из Степанакерта, нуждающихся в хирургической помощи, в медцентры Армении.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля Минздрав Нагорного Карабаха сообщил, что отправка 28 пациентов в медцентры Армении отменена из-за появления азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор. 26 апреля из Степанакерта в медцентры Армении были вывезены 16 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, сообщили в офисе Международного комитета Красного креста. Минздрав Нагорного Карабаха отметил, что отправки на лечение пациентам пришлось ждать три дня.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК, который вывозил в медцентры Армении пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

При посредничестве Международного Комитета Красного Креста 12 больных, нуждающихся в срочном хирургическом лечении, были перевезены из Республиканского медцентра Нагорного Карабаха в различные специализированные медицинские центры Армении, сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха.

"Сегодня в Армению были перевезены все больные, которые не смогли выехать в результате установки КПП Азербайджаном на Лачинском коридоре", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства. 

 По данным Минздрава, в Нагорном Карабахе пять детей находятся в отделении неонатологии и реанимации детского медцентра "Аревик", семь взрослых пациентов - в реанимационном отделении Республиканской больницы, в том числе два человека в крайне тяжелом состоянии.

"За все время блокады до сегодняшнего дня, при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста из Арцаха в Армению были перевезены 365 пациентов", - отметила пресс-служба Минздрава Нагорного Карабаха.

Шесть пациентов, которые ранее выезжали на лечение в Армению, сегодня вместе с сопровождающими вернулись в Нагорный Карабах, добавили в ведомстве. 

Напомним, 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

В результате блокировки въезда в Лачинский коридор жители четырех сел Шушинского района оказались в полной блокаде, лишившись и транспортного сообщения с Арменией. В селах возникли проблемы с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. До 23 апреля около 400 жителей этих сел были лишены транспортной связи со Степанакертом, но могли ездить в Армению.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Александр Ленцов назначен командующим российскими миротворцами в Карабахе", "Политологи в Баку назвали основания установки пограничного пункта на Лачинской дороге", "Ереван обратился в Международный суд из-за КПП в Лачинском коридоре".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 апреля 2023, 15:51

  • Ингушским активистам отказано в отводе судей и адвокатов по назначению

    Ингушские активисты на сегодняшнем заседании в Ставропольском краевом суде потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно, и заявили о самоотводе. Однако суд отказался удовлетворить эти требования и ходатайство защиты об отводе судей.

27 апреля 2023, 14:26

27 апреля 2023, 13:56

27 апреля 2023, 13:35

  • Избербашцы пожаловались на едкий дым от свалки

    Длительное время в Избербаше стоит дым из-за сжигания отходов на местной свалке, пожаловался один из горожан в соцсети. Избербашцы в комментариях подтвердили, что смог в городе из-за свалки можно увидеть круглый год. Они указали, что из-за дыма у людей ухудшилось здоровье.

27 апреля 2023, 13:14

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи