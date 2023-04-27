12 пациентов из Нагорного Карабаха вывезены на лечение в Армению

27 апреля 2023, 15:07

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Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 12 пациентов из Степанакерта, нуждающихся в хирургической помощи, в медцентры Армении.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля Минздрав Нагорного Карабаха сообщил, что отправка 28 пациентов в медцентры Армении отменена из-за появления азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор. 26 апреля из Степанакерта в медцентры Армении были вывезены 16 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, сообщили в офисе Международного комитета Красного креста. Минздрав Нагорного Карабаха отметил, что отправки на лечение пациентам пришлось ждать три дня.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК, который вывозил в медцентры Армении пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

При посредничестве Международного Комитета Красного Креста 12 больных, нуждающихся в срочном хирургическом лечении, были перевезены из Республиканского медцентра Нагорного Карабаха в различные специализированные медицинские центры Армении, сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха.

"Сегодня в Армению были перевезены все больные, которые не смогли выехать в результате установки КПП Азербайджаном на Лачинском коридоре", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства.

По данным Минздрава, в Нагорном Карабахе пять детей находятся в отделении неонатологии и реанимации детского медцентра "Аревик", семь взрослых пациентов - в реанимационном отделении Республиканской больницы, в том числе два человека в крайне тяжелом состоянии.

"За все время блокады до сегодняшнего дня, при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста из Арцаха в Армению были перевезены 365 пациентов", - отметила пресс-служба Минздрава Нагорного Карабаха.

Шесть пациентов, которые ранее выезжали на лечение в Армению, сегодня вместе с сопровождающими вернулись в Нагорный Карабах, добавили в ведомстве.

Напомним, 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

В результате блокировки въезда в Лачинский коридор жители четырех сел Шушинского района оказались в полной блокаде, лишившись и транспортного сообщения с Арменией. В селах возникли проблемы с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. До 23 апреля около 400 жителей этих сел были лишены транспортной связи со Степанакертом, но могли ездить в Армению.

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