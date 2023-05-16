Девять пациентов перевезены из Степанакерта в Армению

16 мая 2023, 17:56

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Миротворцы сопроводили машины скорой помощи с девятью пациентами из Степанакерта в медцентры Армении, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении. 11 мая девять пациентов в критическом состоянии были перевезены в Армению в сопровождении российских миротворцев.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Сегодня девять пациентов были вывезены из Степанакерта в Армению в сопровождении российских миротворцев, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха. "В сопровождении российских миротворцев на машинах скорой помощи из Республиканского медицинского центра Министерства здравоохранения Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") в специализированные медицинские центры Армении перевезены 9 пациентов, находящихся в критическом состоянии, вместе с 7 сопровождающими лицами", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство отметило, что «из-за невозможности транспортировки в последние недели, возможности получить медицинскую помощь в РА лишены более 100 пациентов, перевозка 25 пациентов является первоочередной».

С 29 апреля комитет Красного Креста прекратил транспортировку больных из Нагорного Карабаха в Армению, также приостановлена поставка медикаментов из Армении в Нагорный Карабах, отметил информационный штаб правительства непризнанной республики.

"Азербайджан намеренно препятствует поставкам в Арцах необходимых медикаментов через МККК, в результате чего в медицинских учреждениях Арцаха возникают серьёзные проблемы. Мы ожидаем практического вмешательства международных структур в урегулирование этой неотложной гуманитарной проблемы. Крайне важно, чтобы как можно скорее были восстановлены гуманитарные перевозки больных и лекарств, осуществляемые Красным Крестом, без каких-либо препятствий и вмешательства со стороны азербайджанцев", - говорится в заявлении штаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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